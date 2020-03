Κοινωνία

Μανώλης Γλέζος: Μεσίστια η σημαία στην Ακρόπολη για τον ύστατο χαιρετισμό

Η κηδεία του μεγάλου Έλληνα θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω της πανδημίας. Με εντολή του πρωθυπουργού η σημαία στο βράχο της Ακρόπολης θα κυματίζει μεσίστια.

Μεσίστια θα κυματίζει η ελληνική σημαία στον βράχο της Ακρόπολης την Τετάρτη, ημέρα της κηδείας του Μανώλη Γλέζου.

Πρόκειται για απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ως φόρο τιμής στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα και ήρωα, ο οποίος "έφυγε" από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας. Ήταν η μονη μάχη που έχασε.

Ο Μανώλης Γλεζος, το σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης, ο άνθρωπος που συντάραξε όλη την Ευρώπη κατεβάζοντας τη σβάστικα από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Από εκείνη τη βραδιά θυμόταν περισσότερο τη μάνα του να τον περιμένει στο κεφαλόσκαλο έξω από το σπίτι: “ Με περίμενε ….Την πλησιάζω και της λέω « Μάνα» !!! Σηκώνεται απότομα με πιάνει απ΄ το λαιμό με πάει στη κουζίνα για να μην ακούσουν οι άλλοι και ξυπνήσουν και μου λέει « που ήσουν;» Τοτε ανοίγω το σακάκι και της δείχνω το κομμάτι της σβάστικας που είχαμε κόψει .Με αγκαλιάζει, με φιλάει και μου λέει «Πήγαινε κοιμήσου»”. Την άλλη μερα το πρωί ακούω τον εξής διάλογο .Ο πατριός μου τη ρωτάει «που ήταν χθες το βράδυ ο μεγάλος σου γιος;» του απαντάει «Ανέβα στη ταράτσα και κοίταξε την Ακρόπολη»”.

Ο Μίκης Θεοδωράκης τον αποχαιρέτησε με μια δήλωση που τα λέει όλα: “Ο Μανώλης Γλέζος ξέσκισε την Σβάστικα και τυλίχτηκε την Ελληνική Σημαία. Ταυτίστηκε με τον Λαό μας. Αιώνιο Σύμβολο Ελευθερίας!”

Η αγαπημένη του ΑΕΚ δεν τον ξέχασε. Ηταν άλλωστε ανάμεσα σε εκείνους που δεν φοβήθηκαν τις βόμβες και ταξίδεψαν στο Βελιγράδι τον καιρό του πολέμου για το θρυλικό φιλικό με την Παρτιζαν: “Είμαι ΑΕΚ και μάλιστα με τους Original. Το γεγονός ότι στάθηκε στο πλευρό ένας λαού που τον καταπίεζε το ΝΑΤΟ εμένα που δεν άνηκα σε καμία ομάδα με έκανε να την αγαπήσω”, τόνιζε σε κάθε ευκαιρία.

Η οικογένεια του ευχαρίστησε τους γιατρούς για οσα έκαναν και ζήτησε αντί για στεφάνια να γίνει δωρεά στη βιβλιοθήκη Νίκου Γλέζου στ/ Απεράθου της Νάξου: “Η κηδεία λόγω των περιορισμών που ισχύουν, θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις των ανθρώπων που τον γνώρισαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των φίλων του, των συναγωνιστών του, των συγγενών του και των συγχωριανών του, τον συντροφεύουν”.

Η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη ενώ αρκετοί πολίτες βγήκαν το βράδυ της Δευτέρας στα μπαλκόνια και τον αποχαιρέτησαν με ένα τραγούδι. Το “Bella ciao”...