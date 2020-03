Υγεία - Περιβάλλον

Κουτσούκου στον ΑΝΤ1: υπάρχουν πέντε είδη αγωγών για ασθενείς με κορονοϊό, αλλά… (βίντεο)

Τι λέει για την αποτελεσματικότητα των σχημάτων που χορηγούνται σε ασθενείς, η Καθηγήτρια Εντατικολογίας και ιατρός του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Τα συμπτώματα, οι κλίνες σε ΜΕΘ και οι ασθενείς που έχουν θεραπευθεί.