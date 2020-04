Παράξενα

Κορονοϊός: πήγαινε για... σεξ και το έγραψε στη βεβαίωση μετακίνησης!

Η αντίδραση των αστυνομικών. Γλίτωσε το πρόστιμο των 150 ευρώ ο νεαρός;

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνδρες της Αστυνομίας που σταμάτησαν για έλεγχο το πρωί της Δευτέρας στο Αγρίνιο ένα νεαρό Ρομά και διάβασαν το χειρόγραφο έγγραφο με το οποίο δικαιολογούσε τη μετακίνησή του, γράφοντας το απίστευτο «βγαίνω για να πάω να κάνω έρωτα»!

Ο νεαρός δικαιολογήθηκε ότι δεν ξέρει να γράφει και ζήτησε από έναν φίλο του να του συμπληρώσει το έγγραφο εξαίρεσης μετακίνησης, αλλά εκείνος έγραψε ότι πήγαινε για ερωτική συνεύρεση, προφανώς για να... σπάσει πλάκα! Ωστόσο, η δικαιολογία δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις κι έτσι βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στο νεαρό.

Ευτράπελα και στον Βόλο

Στον Βόλο, εξάλλου, όσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους που έκαναν στο λιμάνι οι άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου αφορούσαν κυρίως πεζούς που έκαναν βόλτα χωρίς το απαραίτητο έγγραφο εξαίρεσης μετακίνησης. Ξεχώρισε, όμως, η περίπτωση ενός πολίτη που έκανε υποβρύχιο ψάρεμα και έδειξε έγγραφο για «σωματική άσκηση»! Όμως, είχε μαζί του τα ψάρια που είχε πιάσει κι έτσι κρίθηκε ότι η περίπτωσή του δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις με αποτέλεσμα να χρεωθεί με 150 ευρώ.