ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις πληρωμές φορολογικών οφειλών σε τράπεζες και εφορίες

Στα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε τράπεζες και εφορίες αναφέρθηκε ο Γιώργος Πιτσιλής.

Στα μέτρα που έχει λάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε τράπεζες και εφορίες για την πληρωμή φορολογικών οφειλών, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση για τον κορονοιό , ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως είπε σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε έγκαιρα η απόφαση για παράταση καταβολής των φορολογικών οφειλών των πολιτών ηλικίας άνω των 70 ετών και εκείνων που έχουν αναπηρία από 80% και άνω μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Από τις 16 Μαρτίου, όλες οι εφορίες της χώρας λειτουργούν με e-mail και τηλέφωνα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επίσκεψη πολιτών στις εφορίες.

Επίσης η ΑΑΔΕ, προχωρά στην περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και στη χρήση της τεχνολογίας. Ήδη από εχθές είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τις επιστροφές και τις απαιτήσεις των πολιτών από το Κράτος. Η ενημέρωση αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Taxisnet, απλοποιεί πάρα πολύ τη σχετική διαδικασία, είπε ο κ. Πιτσιλής.

Επίσης, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, δίνεται η δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα των ρυθμισμένων οφειλών μέσα από το Taxisnet. Δυνατότητα η οποία λειτουργεί ήδη και για τις λοιπές οφειλές, αυτές δηλαδή που δεν είναι σε ρύθμιση.

«Κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας έκκληση. Μένουμε σπίτι. Αλλάζουμε συνήθειες. Με τη βοήθεια των νεότερων μελών της οικογένειάς μας, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την προστασία μας. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς», κατέληξε.