Κόσμος

Ο κορονοϊός “θερίζει” στην Γαλλία: 499 νεκροί μέσα σε μια ημέρα

Πάνω από 52.000 τα κρούσματα στην χώρα, η οποία διανύει την τρίτη εβδομάδα σε καραντίνα, σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού.

Άλλοι 499 άνθρωποι πέθαναν σήμερα στη Γαλλία από τον νέο κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στις 3.523, αύξηση δηλαδή κατά 17% μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Η σημερινή ημέρα ήταν η τρίτη κατά σειρά που ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται στη Γαλλία. Η χώρα διανύει την τρίτη εβδομάδα σε καραντίνα, σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή των υπηρεσιών υγείας Ζερόμ Σαλμόν, τα κρούσματα αυξήθηκαν στα 52.128 (+17%). Αυτό όμως είναι ίσως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχει αυξηθεί και ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων στους πολίτες. Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, οι 5.565 είναι σε σοβαρή κατάσταση και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη (αύξηση 9% από χθες).

Ο αριθμός των κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχει αυξηθεί από 5.000 στις 10.000, με στόχο να φτάσει τις 14.500.?