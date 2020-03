Κόσμος

Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Κίνα σε αριθμό νεκρών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θλιβερή πρωτιά. Η Νέα Υόρκη στο επίκεντρο της πανδημίας...

Περισσότεροι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ απ’ ότι στην Κίνα, σύμφωνα με τον επίσημο κινεζικό απολογισμό και την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς.

Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει τουλάχιστον 3.415 θανάτους στις ΗΠΑ, που καταμετρούν, επίσης, τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, έναντι 3.305 στην Κίνα.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι το επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, με σχεδόν 76.000 κρούσματα και 1.550 νεκρούς.

Σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, περισσότερα από τα ? των Αμερικανών έχουν κληθεί να τεθούν σε απομόνωση.