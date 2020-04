Αθλητικά

Ολυμπιακός: τιμωρία από την UEFA για τα ματς με την Άρσεναλ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμο και για τα δύο παιχνίδια με τον αγγλικό σύλλογο επιβλήθηκε στους «ερυθρόλευκους».

Διπλό πρόστιμο, συνολικού ύψους 29.000 ευρώ επέβαλε το πειθαρχικό όργανο της UEFA στον Ολυμπιακό για θέματα οργάνωσης και «συμπεριφοράς» των οπαδών του στα δύο παιχνίδια με την Άρσεναλ για τους «32» του Europa League, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Φεβρουαρίου 2020.

Για τον πρώτο αγώνα με τους «κανονιέρηδες» στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 24.000 ευρώ -τα οποία πρέπει να πληρώσουν μέσα σε 90 μέρες από την ανακοίνωση της απόφασης- για παραβάσεις του άρθρου 38 (μπλοκαρισμένες -από κόσμο- σκάλες στις θύρες) και του άρθρου 46 του κανονισμού ασφαλείας (ελλιπής οργάνωση για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας), μαζί με μία αυστηρή προειδοποίηση.

Για τη ρεβάνς με την Άρσεναλ στο «Emirates», στην οποία ο Ολυμπιακός πήρε θριαμβευτική πρόκριση, οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 5.000 ευρώ για φθορές που προκάλεσαν οπαδοί του στην εξέδρα του αγγλικού γηπέδου (50 σπασμένα καθίσματα). Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να επικοινωνήσουν εντός 30 ημερών με την Άρσεναλ για να καλύψουν τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών.