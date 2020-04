Life

“Special Report”: η “πρώτη γραμμή” κόντρα στον κορονοϊό (βίντεο)

Μια λοιμωξιολόγος και μια οικογένεια νοσηλευτών μιλούν για τις συνθήκες εργασίας και κυρίως για τα συναισθήματα τους, από την επαφή με τους ασθενείς.

Η Λίλιαν Τσουρλή, με την κάμερα του «Special Report», συνάντησε μία λοιμωξιολόγο και μία οικογένεια νοσηλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού.

Η εκπομπή κατέγραψε πώς βιώνουν την πανδημία στις πολύωρες βάρδιες, τί αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία αναφοράς και ποιο είναι το προσωπικό και οικογενειακό κόστος που «καλούνται να πληρώσουν.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής «Special Report»: