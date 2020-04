Life

“Special Report”: μαρτυρίες και αποκλειστικές εικόνες από χωριά σε καραντίνα (βίντεο)

Ο Τάσος Τέλλογλου και η κάμερα της εκπομπής καταγράφουν στιγμιότυπα, συναισθήματα και τις περιγραφές όσων νόσησαν πρώτοι και έχουν χάσει στενούς συγγενείς τους.

Ο Τάσος Τέλλογλου, με την κάμερα του «Special Report», μπήκε στα πρώτα δύο χωριά που κηρύχθηκαν σε καραντίνα στην Ελλάδα, προτού ακόμη επιβληθεί περιορισμός κυκλοφορίας στη χώρα.

Φορώντας ειδικές στολές ακολούθησε το ειδικό κλιμάκιο γιατρών που έφτασε στα χωριά για να εξετάσει τους κατοίκους και συνομίλησε με τους ανθρώπους που νόσησαν πρώτοι και βίωσαν την απώλεια συγγενών, εξαιτίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, στην Κοζάνη και την Καστοριά, ξετύλιξε το νήμα της εξάπλωσης του φονικού ιού στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας, όπου οι εξελίξεις έφτασαν δέκα ημέρες πριν από την υπόλοιπη χώρα.

Δείτε το το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής «Special Report»:

