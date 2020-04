Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Πολύτιμες αστρολογικές συμβουλές για να ξεκινήσει η μέρα σας.

ΚΡΙΟΣ: Πώς να το κάνουμε; Μπάφιασες, κουράστηκες και το μυαλό σου φαίνεται να πέφτει σε αναστολή με αποτέλεσμα να αδυνατείς να σκεφτείς ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Από την άλλη το μέλλον σου μοιάζει πιο ομιχλώδες από ποτέ, πράγμα που σε κάνει να αντιμετωπίζεις κάθε σου στόχο ή κάθε πιθανή φιλοδοξία που μπορεί να έχεις με ματαιοδοξία και χωρίς καμία διάθεση να τις κυνηγήσεις. Έλα μη στεναχωριέσαι, το μόνο που χρειάζεσαι σήμερα είναι λίγο ντάντεμα.

ΤΑΥΡΟΣ: Από τη μία δε λέω, γενικά έχεις αρκετή υπομονή. Από την άλλη όμως ας μην κρυβόμαστε όταν θέλεις να γκρινιάξεις γκρινιάζεις και μάλιστα όχι απλά για να ξεσπάσεις, αλλά περιμένεις ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσεις να καταφέρεις και το σκοπό σου. Άστο, βρες άλλο τρόπο σήμερα για να τα καταφέρεις, γιατί τα νεύρα όλων είναι κάπως πιο ευαίσθητα και το πιο πιθανό είναι να έχεις αντίθετα αποτελέσματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ξέρω ότι το να πιστέψεις σε θαύματα σου είναι από δύσκολο έως αδιανόητο και κάθε δικαίωμα έχεις. Το να βρεις άλλο νόημα στη ζωή σου πέραν του να δουλεύεις ακατάπαυστα και να είσαι σε μία διαρκή συνδιαλλαγή με τον κόσμο γύρω σου πιστεύεις ότι έχει καμία πιθανότητα να συμβεί; Και μέσα σε όλα αυτά να έχεις και τα οικονομικά σου άγχη… Δεν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό σε στρεσάρει χωρίς λόγο, τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι στην τσίτα και όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Θα έχεις ακούσει την άποψη ότι “η ευτυχία είναι επιλογή”. Μπορεί να μη συμφωνείς, αλλά πριν την απορρίψεις θες να τη σκεφτείς λίγο παραπάνω; Να θυμάσαι όμως τη λέξη “επιλογή” όπως και το ότι ο μόνος που σαμποτάρει την αισιοδοξία σου περιμένοντας να φτιάξουν τα πάντα ως δια μαγείας είσαι εσύ. Ακόμα κι αν αύριο σου πουν ότι τελειώσαμε με τον κορονοϊό και ότι έρχονται εποχές καλύτερες κι από εκείνες της φούσκας του χρηματιστηρίου τίποτα δε θα φτιάξει για σένα αν δε νιώσεις καλά μέσα σου, πρώτα απ’ όλα.

ΛΕΩΝ: Με την ψυχολογία σου σήμερα να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα, τη διάθεση σου να επηρεάζεται από παράγοντες που είναι εκτός της περιοχής ελέγχου σου και τα νεύρα σου να είναι ευαίσθητα απέναντι ακόμα και στην παραμικρή πρόκληση αυτό που θα πρέπει να σε ενδιαφέρει είναι το να μείνεις σε επαφή με τον εαυτό σου και τα συναισθήματα σου. Μόνο αν καταλάβεις πως νιώθεις, τι μπορεί να σε ενοχλεί ή να σε αγχώνει θα μπορέσεις να διατηρήσεις τον αυτοέλεγχο σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το λες και τύχη που στις μέρες μας μπορεί μεν να είμαστε έγκλειστοι, όμως έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σε επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους καλούς μας φίλους όσο μακριά κι αν βρίσκονται. Σήμερα δεν μπορείς να φανταστείς πως μια επαφή με κάποιους από αυτούς και μια κουβέντα τους είναι ικανή να σου δώσει ώθηση, να σε κάνει να αντιμετωπίσεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι τα επόμενα βήματα σου.

ΖΥΓΟΣ: Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο για ένα κοινωνικό ον, όπως εσύ, να πρέπει να παραμένεις κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού σου, όμως σκέψου και τα καλά που έχει η κατάσταση, αφού έτσι περιορισμένος δε χρειάζεται να αποφασίσεις για πολλά μιας και οι επιλογές σου γίνονται λιγότερες. Ή που θα μείνεις σπίτι ή...που θα μείνεις σπίτι. Μπορεί όλος αυτός ο εξαναγκασμός να σου δίνει στα νεύρα, αλλά δες και τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Όταν έχεις πίστη στον εαυτό σου και τις δυνάμεις σου τότε καταλαβαίνεις πόσο μικρά και ασήμαντα είναι κάποια πράγματα για να τους επιτρέψεις να σου χαλάσουν τη διάθεση. Η σημερινή μέρα παραείναι θετική για να αφήσεις σε κάποιες εντάσεις που μπορεί να προκύψουν να σου τη χαλάσουν. Η θετική σου σκέψη και η απαξίωση σου να μπεις στη διαδικασία να κοντραριστείς με κάποιον απλά επειδή τυγχάνει να έχει διαφορετική άποψη ή πιστεύω από σένα είναι τα καλύτερα όπλα σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Στο δίλημμα αν η ζωή έχει το νόημα και το περιεχόμενο που επιλέγουμε να της δώσουμε εμείς ή πρόκειται για κάτι το οποίο μας επιβάλλεται και στο οποίο καλούμαστε να προσαρμοστούμε ένας Τοξότης θα μπορούσε να παραθέσει πολλά επιχειρήματα για να υποστηρίξει και τις δύο απόψεις. Αυτά όμως οποιαδήποτε άλλη μέρα εκτός από σήμερα, αφού σήμερα δε χωράνε διλήμματα και διαχωρισμοί. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να νιώθεις γύρω σου καλή διάθεση και χαμόγελα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Όταν από τη μία σε τρώνε τα οικονομικά άγχη με το μυαλό σου να μην μπορεί να ξεκολλήσει από τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχεις κι από την άλλη σου σκάνε κάποιες φοβίες ότι δεν είσαι επαρκής και όσο δυνατός χρειάζεται για να αντέξεις στις πιέσεις τότε ποιος πληρώνει τη νύφη; Ποιος να την πληρώνει…; Ο/η σύντροφος σου ή κάποιο άλλο πολύ οικείο σου πρόσωπο που μέρες σαν κι αυτή παρακαλάει να μη σε ήξερε… Ας ελπίσουμε να σε αντέξει, όποιος κι αν είναι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο λόγο σήμερα που αφήνεις το άγχος να σε κυριεύει; Μήπως δεν έχεις αρκετό χρόνο να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου; Μήπως κάποιο οικείο σου πρόσωπο ή ακόμα κι εσύ ο ίδιος αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας; Αν η απάντηση στα παραπάνω είναι “όχι” και όλη αυτή η αναστάτωση και η κυκλοθυμία που μπορεί να νιώθεις οφείλεται στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί θα σου πρότεινα να κάνεις γυμναστικούλα σπίτι ή να βρεις κάποιο τρόπο να το εκτονώσεις, γιατί δεν είναι στο χέρι σου να το αλλάξεις.

ΙΧΘΥΣ: Αν υπάρχει ένας τρόπος για να εκτονώσεις όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση που έχει η σημερινή μέρα τότε αυτή είναι η αγάπη! Αγάπη σε ό,τι κάνεις! Αγάπη για ό,τι αποφασίσεις να ασχοληθείς και για όποιον θελήσεις να αφιερώσεις έστω και λίγο από το χρόνο σου. Ό,τι κάνεις κάνε το με την ψυχή σου και προσπάθησε να μείνεις εστιασμένος στη στιγμή. Αν μάλιστα έχεις την επιλογή να περάσεις χρόνο με κάποιο παιδί, μην την αφήσεις να περάσει έτσι, αφού θα σε βοηθήσει να έρθεις σε επαφή με ένα κομμάτι μέσα σου που θα σου κάνει καλό να το ξαναθυμηθείς.

