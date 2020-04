Κόσμος

Κορονοϊός: σοκάρει ο αριθμός των νεκρών τις τελευταίες 24 ώρες στις ΗΠΑ!

Την ίδια στιγμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά περίπου 25.000 μέσα σε μια μέρα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, γίνεται ολοένα βαρύτερος στις ΗΠΑ, καθώς 865 άνθρωποι υπέκυψαν μέσα στο προηγούμενο 24ωρο, αριθμός που δεν έχει προηγούμενο, καταγράφουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η επιτάχυνση των θανάτων αυξάνει σε 3.873 τον απολογισμό των ασθενών που υπέκυψαν αφότου η πανδημία άρχισε να πλήττει τη χώρα αυτή. Στις ΗΠΑ εξάλλου καταγράφονται μακράν τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στον κόσμο: ανέρχονται πλέον σε 188.172, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 24.743 μέσα σε μια ημέρα, σύμφωνα με τους αριθμούς του πανεπιστημίου, που ανανεώνονται συνεχώς.

Πάντως το θλιβερό ρεκόρ του υψηλότερου αριθμού θανάτων εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 σε ένα 24ωρο σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη καταγράφηκε την 27η Μαρτίου στην Ιταλία (969 νεκροί).