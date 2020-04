Οικονομία

Κορονοϊός: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στην ίδια πλατφόρμα συμπληρώνεται και το έντυπο για τη μείωση κατά 40% του ενοικίου.

Σε λειτουργία είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τους εργαζόμενους, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε αυτήν την πλατφόρμα, πρέπει να συμπληρωθούν τα έντυπα από τους εργαζόμενους που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, αλλά και τη μείωση κατά 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας τους, που αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από την 1η Απριλίου για όσους εργαζόμενους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1.