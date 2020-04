Κόσμος

ΗΠΑ: το Πεντάγωνο αρνήθηκε την εκκένωση αεροπλανοφόρου με κρούσματα κορονοϊού

Αγνοήθηκε η δραματική έκκληση του πλοιάρχου. Ξεπέρασαν τα 100 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο αεροπλανοφόρο που έχει πλήρωμα 4.000 ναυτών.

Ο πλοίαρχος αμερικανικού αεροπλανοφόρου, αντιμέτωπος με την εξάπλωση με αλματώδη ρυθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό πάνω στο σκάφος του, ζήτησε την άδεια να απομακρυνθούν εσπευσμένα τα μέλη του πληρώματός του και να τεθούν σε απομόνωση, με επιστολή του προς τους ανωτέρους του σε δραματικό τόνο, αλλά προσέκρουσε χθες στην άρνηση του επικεφαλής του Πενταγώνου των ΗΠΑ.

«Δεν θεωρώ ότι έχουμε φθάσει σε αυτό το στάδιο», αντέτεινε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ερωτηθείς για την ενδεχόμενη εκκένωση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στην τετρασέλιδη επιστολή του προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού των ΗΠΑ, ο πλοίαρχος Μπρετ Κροζίερ, ο διοικητής του USS Theodore Roosevelt, αναγνωρίζει πως το αίτημα να «αποχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος ενός αμερικανικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου εν μέσω αποστολής και να τεθεί σε απομόνωση για δύο εβδομάδες μπορεί να μοιάζει με ασυνήθιστο μέτρο», αλλά «είναι αναγκαίος κίνδυνος».

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. «Θα στείλουμε υλικό και βοήθεια στο αεροπλανοφόρο στο Γκουάμ», διαβεβαίωσε. «Θα στείλουμε ενισχύσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και μπορώ με ικανοποίηση να σας ενημερώσω ότι κανένας [σ.σ. ναύτης ή αξιωματικός ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του Θίοντορ Ρούζβελτ] δεν είναι σοβαρά άρρωστος».

Στην επιστολή του, το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα San Francisco Chronicle, ο πλοίαρχος Κροζίερ εξηγεί ότι μετά τον εντοπισμό των τριών πρώτων κρουσμάτων, την περασμένη εβδομάδα, και τον ελλιμενισμό του αεροπλανοφόρου στο Γκουάμ, ο κορονοϊός συνέχισε να εξαπλώνεται και πλέον είναι θετικοί περίπου εκατό ναύτες.

Επικαλούμενος τον «εγγενώς περιορισμένο χώρο» πάνω στο πολεμικό, που έχει πάνω από 4.000 μέλη πληρώματος — τον πληθυσμό μιας μικρής πόλης — ο αξιωματικός τονίζει πως «η εξάπλωση της ασθένειας συνεχίζεται και επιταχύνεται».

«Δεν είμαστε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να πεθάνουν ναύτες», προσθέτει ο πλοίαρχος Κροζίερ.

Ο Μαρκ Έσπερ ωστόσο επέμεινε στην ανάγκη το πλοίο να παραμείνει έτοιμο να σπεύσει σε οποιοδήποτε θέατρο πιθανής ένοπλης σύγκρουσης, ακόμη κι εν μέσω πανδημίας.

«Θα βασιστώ στο επιτελείο του Ναυτικού για (...) να εγγυηθεί πως στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα θα προσφερθεί όλη η υποστήριξη που έχουν ανάγκη ώστε να εξασφαλιστεί η ανάρρωση των ναυτών και ο απόπλους του αεροπλανοφόρου εκ νέου».

Ερωτηθείς σχετικά από το CNN χθες, ο υπουργός Ναυτικού Τόμας Μόντλι παραδέχθηκε ότι η αμερικανική βάση στο νησί Γκουάμ δεν διαθέτει «επαρκή αριθμό κλινών αυτή τη στιγμή» για να υποδεχθεί τους ναύτες του Θίοντορ Ρούζβελτ.

«Συζητάμε με τις τοπικές αρχές για να δούμε αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ξενοδοχείων», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη όλα να γίνουν κατά τρόπο που θα εγγυάται την ασφάλεια του σκάφους και των αεροπλάνων που μεταφέρει.

Ο πιο πρόσφατος σταθμός του Θίοντορ Ρούζβελτ έγινε την 4η Μαρτίου κι ήταν άκρως συμβολικός: έγινε στο λιμάνι της Ντα Ναν, στο Βιετνάμ. Ωστόσο, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ η πανδημία μαινόταν στην Ασία.

Το Πεντάγωνο είχε τότε υπεραμυνθεί της επίσκεψης, που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντικρουστεί η γεωστρατηγική επιρροή της Κίνας στην περιοχή, εξηγώντας πως στο Βιετνάμ δεν καταγράφονταν παρά ελάχιστα κρούσματα του κορονοϊού.