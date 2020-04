Κόσμος

Κορονοϊός: δραματική αύξηση των θυμάτων στη Γερμανία

Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 5.453 στα 67.366, ενώ ο ολοένα πιο βαρύς απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας αυξήθηκε κατά 149 για να φθάσει τους 732, καταγράφουν στοιχεία του Robert Koch-Institut που αναρτήθηκαν σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει (https://bit.ly/3aKER5W).

Τα περισσότερα κρούσματα (16.497) καταγράφονται στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, που ειδικεύεται στην έρευνα για τις μολυσματικές ασθένειες.