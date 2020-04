Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: εξετάζονται επιπλέον περιορισμοί στις μετακινήσεις (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι φέτος ο εορτασμός του Πάσχα θα είναι διαφορετικός κι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής σκληρών μέτρων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τις ουρές που παρατηρούνται έξω από τις τράπεζες και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό για τη δημόσια υγεία, κάλεσε όσους μπορούν αι ειδικά τους ανθρώπους άνω των 70 ετών να κάνουν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά, ενώ όπως είπε εξετάζεται η μείωση των προμηθειών από τις τράπεζες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο κ. Πέτσας, ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται ο χρονικός περιορισμός στις μετακινήσεις καθώς παρατηρείται κατάχρηση τόσο στον ημερήσιο αριθμό των μετακινήσεων, όσο και στο χρόνο αυτών.

Επίσης εξετάζεται το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, να ισχύσει και για άλλες περιοχές σε άλλες πόλεις όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός.

Σε ότι αφορά την περίοδο του Πάσχα, ο κ. Πέτσας επεσήμανε και πάλι ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικό. Θα εξεταστεί σε συνεννόηση με την Ιερά Σύνοδο το ενδεχόμενο να τελεστούν τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι Θείες Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών.

Ο κ. Πέτσας όμως ήταν κατηγορηματικός ως προς το ότι δεν θα μετακινηθούν οι πολίτες στην επαρχία κι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν σκληρά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης ο κ. Πέτσας είπε ότι φέτος δεν θα ψήσουμε αρνί, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει εφικτή η τήρηση αυτής της απαγόρευσης.

Τέλος και σχολιάζοντας την κριτική από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού για να κατατεθεί το 50% των μισθών βουλευτών και υπουργών σε ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αποτελεί λαϊκισμό, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπεκφεύγει για να καλύψει τα εσωτερικά του προβλήματα. Επίσης κάλεσε τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και τα άλλα κόμματα να πάρουν επίσημα θέση στην πρόταση του Πρωθυπουργού και να πουν τι θα κάνουν.