Αθλητικά

Γουίμπλεντον: ειλημμένη απόφαση η αναβολή του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μόνο οι δυο Παγκόσμιοι Πόλεμοι είχαν σταματήσει το αρχαιότερο Crand Slam.

Σήμερα η οργανωτική επιτροπή του Γουίμπλεντον αναμένεται να προχωρήσει στην ακύρωση του φημισμένου τουρνουά στο Λονδίνο, λόγω της πανδημίας, αν και κάποιοι, μεταξύ αυτών και ο Μπόρις Μπέκερ, ζητούν από τους διοργανωτές να μην ακυρώσουν πρόωρα το τρίτο Grand Slam της σεζόν. Ο παλαίμαχος φημισμένος Γερμανός, τρεις φορές κάτοχος της διοργάνωσης, κάλεσε την επιτροπή να περιμένει μέχρι τα τέλη Απριλίου για να αποφασίσει.

«Ελπίζω να περιμένουν μέχρι το τέλος του Απριλίου για την απόφαση. Το τουρνουά ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Η υπομονή είναι αρετή και υπάρχει χρόνος», δήλωσε σχετικά, αλλά σύμφωνα με το BBC η απόφαση είναι ειλημμένη και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα ή το αργότερο αύριο. Το Γουίμπλεντον είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και να ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου.

«Το Γουίμπλεντον δεν θα διεξαχθεί. Πρόκειται για ένα διεθνές τουρνουά με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές από όλο τον κόσμο. Είναι αδιανόητο να πραγματοποιηθεί» ανέφερε σχετικά το ρεπορτάζ του BBC. Να σημειωθεί πως μόνο 10 φορές στο παρελθόν δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί το Wimbledon που είναι και το αρχαιότερο από τα Grand Slam (1877), κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, 1914-18 και 1940-45.