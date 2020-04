Κόσμος

Μεξικό: Από υπόγειο τούνελ “περνούσαν” τόνους ναρκωτικών στις ΗΠΑ (εικόνες)

Σε απόσταση «αναπνοής» από το τείχος του Ντόναλντ Τραμπ, που σταματά ανθρώπους, όχι όμως ναρκωτικά.

Υπόγειο τούνελ που περνούσε τα σύνορα Μεξικό – Καλιφόρνιας ανακάλυψαν οι Αρχές των ΗΠΑ, που κατέσχεσαν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που ήταν κρυμμένη εκεί, με προορισμό τις ΗΠΑ.

Στο τούνελ, που διέθετε και σύστημα εξαερισμού, φωτισμό, ασανσέρ, υψηλής τάσης ρεύμα και πάνελ, ενώ μέσα σε αυτό ήταν αποθηκευμένα οπιοειδή, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη.

Το τούνελ είχε ράγες για τη σύνδεση αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονταν από την Τιχουάνα μέχρι το Σαν Ντιέγκο, σε μία απόσταση 610 μέτρων, ενώ το μέσο βάθος του ήταν 9,5 μέτρα και το πλάτος του 0.9 μέτρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η κατασκευή του είχε γίνει πριν από πολλούς μήνες.

Μέσα βρέθηκαν δύο τόνοι ναρκωτικών, καθώς και μεγάλη ποσότητα μαριχουάνας. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 590 κιλά κοκαΐνης, 39 κιλά μεθαμφεταμίνης, 7,7 κιλά ηρωίνη, 1,360 κιλά μαριχουάνας και 0,9 κιλά fentanyl.

Το τούνελ μάλιστα βρίσκεται κοντά στον τοίχο που έχτισε ο Τραμπ στα σύνορα των δύο χωρών.

Δεν έγινε καμία σύλληψη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Το μέγεθος ωστόσο του τούνελ εντυπωσίασε τις Αρχές που το συνέκριναν με 14 γήπεδα ποδοσφαίρου, ενώ περνούσε κάτω από πλήθος αποθηκών στο Σαν Ντιέγκο.