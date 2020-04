Κόσμος

Κορονοϊός: Νοσοκόμα ΜΕΘ βλέπει τον νεογέννητο ανιψιό της μέσα από το τζάμι (βίντεο)

Απίστευτο βίντεο με σημεία του καιρού… κάνει το γύρο του διαδικτύου, σκορπίζοντας συγκίνηση.

Έξω από το νοσοκομείο περίμενε μία νοσοκόμα την συνάδελφο και αδελφή της, για να της δείξει το νεογέννητο μωρό της, μέσα όμως από το τζάμι του αυτοκινήτου της.

Η 34χρονη γέννησε το αγοράκι της πριν από πέντε μέρες, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας και η αδελφή της είχε 12ώρη βάρδια στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με COVID-19.

Προτού φτάσει στο αυτοκίνητο η αδελφή φοράει μάσκα και «παλεύει» να κρατήσει τα δάκρυά της, αντικρίζοντας για πρώτη φορά των ανιψιό της.

Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, μέσω των social media.

Οι δύο αδελφές δεν έχουν ειδωθεί από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ο κορονοϊός έφτασε στη χώρα, που μετρά σχεδόν 7500 κρούσματα και τουλάχιστον 160 θανάτους.