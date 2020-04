Πολιτική

Που θα διαθέσουν το 50% του μισθού τους οι βουλευτές του ΜέΡΑ25

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η διάθεση του ποσού θα γίνει για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας κορονοϊού.

Τη διάθεση του 50% του μισθού τους για την ενίσχυση τριών νοσοκομείων, για όσο διάστημα διαρκέσει η απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών, λόγω πανδημίας αποφάσισε ομόφωνα η ΚΟ του ΜέΡΑ 25 σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από άλλη απόφαση του ΜέΡΑ 25 να διαθέσει τα χρήματα που θα δαπανούσε για το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριό του «σε δράσεις αλληλεγγύης προς τους απροστάτευτους από το κράτος».

Τα χρήματα από τη μισθοδοσία των βουλευτών θα διατεθούν για την άμεση ενίσχυση τριών νοσοκομείων, ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν, μαζί με τα συγκεκριμένα ποσά, τις επόμενες ημέρες.