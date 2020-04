Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τις 30000 οι θάνατοι στην Ευρώπη

Η πανδημία σαρώνει την Ευρώπη από τη μια άκρη ως την άλλη.

Η πανδημία έχει σκοτώσει περισσότερους των 30.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, τα δύο τρίτα των οποίων στην Ιταλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) με βάση τα επίσημα στοιχεία στις 07.00 GMT.

Με 30.063 θανάτους (επί 458.601 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων), η Ευρώπη είναι η περισσότερο πληγείσα ήπειρος από την πανδημία Covid-19.

Η Ιταλία βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη με 12.428 θανάτους. Ακολουθεί η Ισπανία με 8.189 θανάτους, και η Γαλλία με 3.523.