Κοινωνία

Εθελοντική αιμοδοσία από το Δήμο Αθηναίων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα σημεία και ημερομηνίες που δίνουν έναν καλό λόγο για να βγούμε από το σπίτι.

Ο δήμος Αθηναίων προχωρά σε μια σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το «Γ.Ν.Ευαγγελισμός». Οι αιμοδοσίες θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή 3/4, Σάββατο 4/4 και Κυριακή 5/4, στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78, τη Μεγάλη Δευτέρα 13/4 και Μεγάλη Τρίτη 14/4, στο Δημοτικό ιατρείο Κολωνού, την Πέμπτη 23/4 και Παρασκευή 24/4 Απριλίου, στο Δημοτικό Ιατρείο Ν. Κόσμου.

«Σε αυτήν την περίοδο η αιμοδοσία είναι μία κίνηση ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και αγάπης προς τον διπλανό μας», επισημαίνει, σε σχετική του δήλωση, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. «Ο δήμος Αθηναίων» τονίζει «θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στην αιμοδοσία, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και συμπαράστασης σε όσους δίνουν καθημερινή μάχη στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και σε όσους έχουν ανάγκη αίμα».