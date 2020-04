Οικονομία

Κορονοϊός: Βήμα –βήμα η αίτηση για τα 800 ευρώ (εικόνες)

Δείτε αναλυτικά και βήμα –βήμα πώς να κάνετε την αίτηση. Πότε μπορείτε να την υποβάλλετε. Όσα πρέπει να ξέρετε για την αποζημίωση ειδικού σκοπού εργαζομένων.

Στις 10.000 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις των εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, που άνοιξε τα μεσάνυχτα, για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην υπεύθυνη δήλωση, που καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), λόγω του κορονοϊού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΑΦΜ και ημερομηνίες

Οι αιτήσεις των εργαζομένων γίνονται βάσει του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ τους, σε συνδυασμό με την ημερομηνία, χωρίς να αποκλείεται να δοθεί παράταση. Προς το παρόν, ωστόσο, αιτήσεις μπορούν να κάνουν σήμερα μόνον όσων το ΑΦΜ λήγει στον αριθμό 1. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η είσοδος στο σύστημα.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Βήμα-βήμα η διαδικασία αίτησης

1.Για την είσοδο στο σύστημα απαιτούνται οι κωδικοί του Taxisnet

2. Εμφανίζεται το μήνυμα «Εξουσιοδοτώ τον εξυπηρετητή του συστήματος “Εργάνη” να προσπελάσει τα στοιχεία μου (ΑΦΜ) που τηρούνται στην ΑΑΔΕ» και ο εργαζόμενος πρέπει να πατήσει «Εξουσιοδότηση».

3.Πατώντας του κουμπί «Υπεύθυνη Δήλωση» ο χρήστης μεταφέρεται στο κύριο περιβάλλον της αίτησης. Εκεί υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία της δήλωσης, δηλαδή τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και προκύπτει διασύνδεση με το μητρώο επιχειρήσεων – εργαζομένων (Τρέχουσα Κατάσταση) της ΕΡΓΑΝΗΣ, το μητρώο φυσικών προσώπων της ΑΑΔΕ.

Αυτόματα συμπληρώνεται και η ημερομηνία αναστολής της σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση/εργοδότη ή στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης (από 1/3/2020 έως και 20/20/2020) ή οικειοθελή αποχώρηση, συμπληρώνεται «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο καθώς επίσης και την ημερομηνία.

4.Συμπληρώνεται [Ναι ή Οχι] στα αντίστοιχα πεδία που αφορούν τη μίσθωση κύριας κατοικίας, τα στοιχεία του εκμισθωτή (Ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή), στην περίπτωση που η επιχείρηση/εργοδότης ανήκει σε εκείνους που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.

5.Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση των πεδίων ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ενώ δίνεται εκεί η δυνατότητα επιλογής για ενημέρωση των χρηστών με έναν από τους δύο τρόπους.

6.Στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης αναστολής σύμβασης εργασίας που έκανε ο εργοδότης.

Για να υποβληθεί η Δήλωση Εργαζόμενου πρέπει απαραίτητα, να έχει προηγηθεί, η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων του εργοδότη, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον εργαζόμενο που θέλει να υποβάλλει τη Δήλωση.

Τότε τα στοιχεία του εργοδότη (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΑΦΜ και ΑΜΕ) συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων του εργοδότη. Στις περιπτώσεις που περισσότεροι εργοδότες έχουν κάνει Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων για τον υποβάλλοντα εργαζόμενο, τότε από τη λίστα «Επιλογή Υπεύθυνης Δήλωσης» ο εργαζόμενος επιλέγει τον εργοδότη που επιθυμεί να συμπεριλάβει στη δήλωση.

7.Στα στοιχεία αίτησης και στο πεδίο «Τίτλος Τράπεζας», επιλέγεται η τράπεζα από λίστα και ο κωδικός της συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ ο Αριθμός Λογαριασμού IBAN συμπληρώνεται από τον εργαζόμενο.

8: Έλεγχος και τελική υποβολή. Πριν από την υποβολή, γίνεται έλεγχος των στοιχείων του εντύπου καθώς μετά την οριστικοποίησή του δεν επιτρέπονται διορθώσεις.

Με «κλικ» στο πεδίο [ΥΠΟΒΟΛΗ] γίνεται έλεγχος των στοιχείων του εντύπου και εφόσον δεν εντοπισθούν λάθη, αυτό οριστικοποιείται με την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και την αποτύπωση της ημερομηνίας και ώρας της υποβολής.

Το έντυπο της αίτησης θα μπορεί να αποθηκευτεί ή και να εκτυπωθεί.

Ο εργαζόμενος ως αποδεικτικό υποβολής θα έχει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της πλατφόρμας.

Η πληρωμή της αποζημίωσης των 800 ευρώ θα γίνει σε λίγες μέρες, ενώ όσοι δικαιούνται την έκπτωση ενοικίου, θα συνεννοηθούν με τους ιδιοκτήτες της οικίας τους ότι έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο μηχανισμό στήριξης από τον κορονοϊό.