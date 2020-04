Οικονομία

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.: δωρεά σε ΜΕΘ και ιατροφαρμακευτικό υλικό

Ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, των νοσοκομείων και του προσωπικούς νοσοκομείων σε Θεσσαλία και Ξάνθη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Η οικογένεια Σαράντη, αναλογιζόμενη την κρισιμότητα των στιγμών, την καθημερινή μάχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ενάντια στην πανδημία, καθώς και τις ανάγκες των νοσοκομείων μας, σπεύδει να καταβάλει τη δική της συνεισφορά στον κοινό αγώνα.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα και ολόκληρος ο πλανήτης η εταιρεία αναλαμβάνει να ενισχύσει την δυναμικότητα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε ποσοστό 60% στα νοσοκομεία των πόλεων όπου βρίσκονται οι παραγωγικές της μονάδες, ήτοι: Λάρισα (γαλακτοκομείο ΟΛΥΜΠΟΣ), Τρίκαλα (γαλακτοκομείο ΤΥΡΑΣ), Ξάνθη (γαλακτοκομείο ΡΟΔΟΠΗ) .

Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν είκοσι (20) πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έξι (6)

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων έξι (6)

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πέντε (5)

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης τρεις (3)

Επίσης η εταιρεία στέκεται δίπλα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου αναφοράς (Πανεπιστημιακό Λάρισας) σε γαλακτοκομικά προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ. Παράλληλα προσφέρει 6.000 προστατευτικές μάσκες στα νοσοκομεία Τρικάλων και στο νοσοκομείο αναφοράς του Πανεπιστημιακού της Λάρισας.

Σε αυτή την δοκιμασία κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη όλων είναι τα αποτελεσματικότερα όπλα στη μάχη της πανδημίας και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε".