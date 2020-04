Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: επικίνδυνη ολιγωρία της κυβέρνησης με το ΕΣΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις προτάσεις του, τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού όσο και των επιπτώσεων στην οικονομία και τα εργασιακά.

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα δύο μέτωπα που δημιουργούνται από την πανδημία, δηλ. την καταπολέμηση της επέκτασης της νόσου και τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη δοκιμασία της οικονομίας της Ελλάδας, παρουσίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, σε τηλε-ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με τη συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, και του τομεάρχη Υγείας και πρώην υπουργού, Ανδρέα Ξανθού.

Ο κ. Χαρίτσης υπενθύμισε ότι εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ των προτάσεων της επιστημονικής κοινότητας, ίδρυσε Παρατηρητήριο για την πανδημία, ενώ ήταν η πολιτική δύναμη που «υπερασπίστηκε και θωράκισε το δημόσιο σύστημα υγείας, τον κύριο πυλώνα της σημερινής μεγάλης μάχης, όταν στελέχη της σημερινής κυβέρνησης ζητούσαν ιδιωτικοποίηση δημοσίων νοσοκομείων και απολύσεις γιατρών γιατί δήθεν πλεονάζουν».

Αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας η πρώτη προτεραιότητα

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε «ολόψυχο ευχαριστώ» σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και σημείωσε πως σε παγκόσμια κλίμακα πρώτη προτεραιότητα οφείλει να είναι η αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Επέκρινε την κυβέρνηση ότι «επιμένει να εξαντλεί τη ρητορική της στην ατομική ευθύνη των πολιτών», η οποία είναι βεβαίως υπαρκτή, όμως «ούτε μπορεί ούτε πρέπει να επισκιάζει την ευθύνη της κυβέρνησης για άμεση ενίσχυση της δημόσιας Υγείας». Τόνισε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στην ευθύνη» για θωράκιση της Δημόσιας Υγείας και ενίσχυση του ΕΣΥ.

«Επικίνδυνη ολιγωρία» της κυβέρνησης

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι οι ολοκληρωμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη του ΕΣΥ, «αν και αυτονόητες», προς το παρόν δεν έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση που έχει επιδείξει επικίνδυνη ολιγωρία:

1. Στον πλήρη εξοπλισμό όλων των μονάδων του ΕΣΥ με τα υλικά υγιεινής και ασφάλειας που είναι απαραίτητα για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό.

2. Στην άμεση αύξηση των διαγνωστικών τεστ για όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους. Όλες οι χώρες που έχουν αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, το κατάφεραν μέσα από μαζικά τεστ, ενώ την ίδια ώρα στην Ελλάδα χιλιάδες συμπολίτες μας με συμπτώματα δεν έχουν πρόσβαση εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν.

3. Στην άμεση πρόσληψη επιπλέον γιατρών και όχι σε απλές εκκλήσεις για ένταξη εθελοντών στο σύστημα υγείας.

4. Στην επαναπροκήρυξη των 4.000 θέσεων που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (3.000 νοσηλευτές και 1.000 γιατροί) και που ακυρώθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ.

5. Στην επιτάχυνση της ανάληψης των καθηκόντων των 2.000 νοσηλευτών που, ενώ έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία πού και πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία.

6. Στην ενσωμάτωση όλων των δημόσιων δομών υγείας, δηλαδή των Κέντρων Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, των περιφερειακών ιατρείων και των ΤΟΜΥ στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας.

7. Στην αύξηση των κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Προς τούτο, είναι απαραίτητη η επίταξη από τώρα, μέσω επέκτασης της υποχρεωτικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές ΜΕΘ, για όλες τις κλίνες εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ώστε να προστεθούν στη δυναμικότητά του εθνικού συστήματος. Και φυσικά, η επίταξη λόγω της κρίσης δεν μπορεί να μεταφράζεται σε διπλασιασμό της αποζημίωσης στις ιδιωτικές κλινικές.

8. Στην προμήθεια εξοπλισμού για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ώστε να διενεργεί και αυτό ελέγχους για τον κορονοϊό. Παρότι μπορεί να διενεργεί πάνω από 1.000 διαγνωστικά τεστ την ημέρα, το υπουργείο Υγείας παρά τις διαρκείς παραινέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάνει τίποτα. Αντίθετα, εξαντλεί τις πρωτοβουλίες του σε επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές κλινικές για να κάνουν τεστ επί πληρωμή μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα».

Άμεση τόνωση της ρευστότητας σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ως προς το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι εκατομμύρια συμπολίτες μας βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με την ανασφάλεια των χιλιάδων απολύσεων, των αναγκαστικών λουκέτων και με τη βίαιη διακοπή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προχειρότητα, αναποτελεσματικότητα» και παρεμβάσεις «που δεν επαρκούν, ούτε εμπνέουν εμπιστοσύνη για την επόμενη μέρα».

Όμως, τόνισε, η μόνη δυνατότητα να απορροφηθούν οι κραδασμοί στην οικονομία μετά την κρίση, είναι να τονωθεί άμεσα η ρευστότητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, οριζόντια μέτρα έμπρακτης ενίσχυσης σήμερα για να δοθεί και η μάχη του αύριο, σημειώνοντας ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα (αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, «μαξιλάρι» ασφαλείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διεθνές παράδειγμα των προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας).

«Αποκλειστικά υπεύθυνη η κυβέρνηση για ό,τι ακολουθήσει, αν δεν αλλάξει ρότα»

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι «εάν η κυβέρνηση δεν αλλάξει άμεσα ρότα προς αυτή την κατεύθυνση, «θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ό,τι θα ακολουθήσει στην οικονομία και την κοινωνία», προσθέτοντας ότι η άρνησή της είναι «καθαρά ζήτημα πολιτικής βούλησης».

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία δικαιολογία να μην προχωρήσει στα 6 «αυτονόητα» μέτρα που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ:

1. Πλήρης καταβολή από το κράτος μισθών και δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, ώστε και η αγοραστική τους δύναμη να διατηρηθεί για την επομένη της κρίσης και οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν. Είπε ότι χώρες της ΕΕ που επιδοτούν έως και το 100% των μισθών ιδιωτικών υπαλλήλων, πράττουν το αυτονόητο, όμως η ελληνική κυβέρνηση «αντί να επιδοτεί την εργασία, επιδοτεί την ανεργία και την αναστολή συμβάσεων».

2. Άρση της αναστολής των εργασιακών συμβάσεων, νομοθέτηση πλήρους απαγόρευσης απολύσεων και δυσμενούς μεταβολής σχέσεων εργασίας, με αναδρομική ισχύ από την έναρξη της κρίσης.

3. Στοπ στον «εμπαιγμό» των ελεύθερων επαγγελματιών και καταβολή μηνιαίου επιδόματος ίσου με το 1/12 της περσινής δήλωσης (με κατώτατο όριο τον βασικό μισθό) για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

4. Σχεδιασμός μεγάλου προγράμματος εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις, αντί του «απολύτως ανεπαρκούς» προγράμματος 1 δισ. (0,5% του ΑΕΠ).

5. Παράταση τώρα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. «Είναι αδιανόητο να λέμε "μένουμε σπίτι", και ορθώς το λέμε, και την ίδια ώρα η κυβέρνηση να ετοιμάζεται να βγάλει στο σφυρί τα σπίτια δανειοληπτών και φυσικών προσώπων που χάνουν το εισόδημά τους λόγω της κρίσης», τόνισε.

6. Καταβολή επιδόματος στα χαμηλά εισοδήματα ώστε να μπορούν να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες τους.

Ξανθός: η κυβέρνηση δεν κάνει όσα μπορεί και όσα πρέπει

Τη δυσκολία της συγκυρίας που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, τόνισε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση στον τομέα της υγείας δεν κάνει όσα μπορεί και όσα πρέπει».

Είπε ότι τώρα που όλοι αναγνωρίζουν την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι η ώρα της μακροπρόθεσμης και καθολικής κάλυψης των κενών του, της ενίσχυσής του με μόνιμο προσωπικό και όχι με ανθρώπους «μίας χρήσης». Δεν πρέπει να βρεθεί «κανένας άνθρωπος χωρίς επαρκή και αξιόπιστη δημόσια φροντίδα υγείας μπροστά στην πανδημία», σημείωσε.

Η μεγάλη εικόνα από το σύστημα υγείας είναι ότι είμαστε σε φάση ακόμα ελεγχόμενης εξάπλωσης της νόσου, θεωρούν ότι υπάρχει μια ορθή στρατηγική των μέτρων, είπε, για να σημειώσει ότι υπάρχει ακόμα πάρα πολύς δρόμος για την ολοκληρωμένη στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε επικοινωνία με ανθρώπους πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία και τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) προσπαθεί να αναδείξει ανεπάρκειες και ελλείψεις, να ασκήσει τον αναγκαίο έλεγχο στην κυβέρνηση και να μετατρέψει σε θετικό αίτημα τις ανάγκες των ανθρώπων της Υγείας.

«Πρέπει χωρίς καμία έκπτωση να προστατέψουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής για να προστατεύσουν αυτοί τους υπόλοιπους», σημείωσε, καταλογίζοντας ανεπάρκεια και ολιγωρία ως προς αυτό. Το ίδιο καταλόγισε και ως προς το ζητούμενο της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων. Ζήτησε ενημέρωση και ακριβή εικόνα του αριθμού γιατρών και νοσηλευτών που προσλαμβάνονται, κάτι σημαντικό και για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του κόσμου ώστε να ξέρει ότι το σύστημα θα είναι θωρακισμένο. «Έχουμε την αίσθηση ότι συχνά ανακοινώνονται αριθμοί που είναι προς έγκριση», σχολίασε.

Έθεσε παράλληλα ως κρίσιμο και το θέμα των διαγνωστικών τεστ, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στις ιδιωτικές κλινικές και την έλλειψη ενιαίων κριτηρίων με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση. Ζήτησε το υπουργείο Υγείας να θέσει υπό τον έλεγχό του τον εργαστηριακό έλεγχο των διαγνωστικών τεστ, να θέσει ενιαία κριτήρια, να αξιοποιήσει τις πανεπιστημιακές μονάδες.

Μεταξύ άλλων άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το γεγονός όπως είπε, ότι δεν αξιοποιεί και δεν εντάσσει τις ΠΦΥ στη μάχη, ενώ έθεσε και το ζήτημα της κατ' οίκον φροντίδας. Μίλησε για θέματα που η κυβέρνηση έχει χειριστεί με λάθος τρόπο, όπως τον διπλασιασμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών, κάνοντας λόγο για «χαριστική ρύθμιση». Είπε ακόμη ότι είναι λάθος οι αυξανόμενες μετακινήσεις -«και μάλιστα χωρίς σχέδιο και προετοιμασία»- γενικών γιατρών από περιφερειακές δομές σε κεντρικές, γιατί αποδυναμώνει τις δομές ΠΦΥ. Επιπλέον ζήτησε να διασυνδεθεί ο ΕΟΔΥ με τις δομές ΠΦΥ.