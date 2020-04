Κόσμος

Ισπανία – κορονοϊός: Πάνω από 9000 οι νεκροί

Αμείωτος ο αριθμός των θανάτων, ενώ μειωμένη είναι η ημερήσια αύξηση των κρουσμάτων.

Η Ισπανία κατέγραψε 864 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών έφθασε τους 9.053. Ομως, σε ποσοστιαία βάση η ημερήσια αύξηση είναι μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 102.136, από 94.417 χθες.

Σε ποσοστιαία βάση, ο ρυθμός εξέλιξης της επιδημίας συνεχίζει επιβραδυνόμενος τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα ο ρυθμός αύξησης των θανάτων τοποθετείται στο +10,6%, έναντι +27% εδώ και μία εβδομάδα.

Παράλληλα, ο αριθμός των ιαθέντων αυξάνεται και έφθασε σήμερα τους 22.647, δηλαδή στο 20% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Επιβράδυνση σημειώνεται και στον ρυθμό αύξησης των νέων κρουσμάτων με +8,2% έναντι +20% πριν από μία εβδομάδα.

Η Μαδρίτη παραμένει η πλέον πληγείσα από την επιδημία περιοχή με το 42,7% των κρουσμάτων και το 29,2% των νεκρών, αν και η επιδημία εξαπλώνεται και στην Καταλονία, η οποία μετρά πλέον περισσότερους ασθενείς στην εντατική σε σχέση με την ισπανική πρωτεύουσα.

Από τα μέσα του Μαρτίου, 47 εκατομμύρια Ισπανοί ζουν υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα: δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους παρά για να αγοράσουν τρόφιμα, για ιατρική φροντίδα ή για να βγάλουν γρήγορη βόλτα τον σκύλο τους.

Τα μέτρα καραντίνας ενισχύθηκαν την Δευτέρα: η μετάβαση στην εργασία επιτρέπεται μόνο για απασχόληση που αφορά νευραλγικούς τομείς. Εργαζόμενοι που δεν μπορούν να εργασθούν από το σπίτι, όπως οι οικοδόμοι ή οι βιομηχανικοί εργάτες, βρίσκονται σε υποχρεωτική αργία μέχρι τις 12 Απριλίου.