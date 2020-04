Κόσμος

Ιατρικό υλικό στην Ιταλία και την Ισπανία από την Τουρκία (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με μεταγωγικό στρατιωτικό αεροπλάνο μεταφέρονται στις δύο χώρες τα υλικά από την Τουρκία.

Η Τουρκία έστειλε σήμερα ιατρικό υλικό στην Ισπανία και την Ιταλία, τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί σκληρότερα από την πανδημία που συνδέεται με τον νέο κορονοϊό.

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο, που μεταφέρει στολές και μάσκες προστασίας, καθώς και υδροαλκοολικό τζελ, απογειώθηκε από την Άγκυρα για την Ισπανία, απ' όπου πρόκειται να μεταβεί στη συνέχεια στην Ιταλία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Αυτή η κίνηση αλληλεγγύης γίνεται ενώ η Τουρκία υφίσταται η ίδια όλο και περισσότερο τις συνέπειες της πανδημίας της Covid-19.

Η Τουρκία έχει καταγράψει επισήμως περίπου 13.500 κρούσματα, εκ των οποίων τα 2.700 χθες, Τρίτη. Συνολικά 214 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, οι 46 από τους οποίους χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Παρά την ανοδική αυτή καμπύλη, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα πως η Τουρκία είναι "μία από τις χώρες του κόσμου που βρίσκονται πιο κοντά στο να ξεπεράσουν αυτή την ασθένεια".