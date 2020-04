Πολιτική

Μανώλης Γλέζος: ύστατος χαιρετισμός στον “τελευταίο παρτιζάνο” (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεσίστια κυμάτιζε η σημαία της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια της κηδείας του μεγάλου αγωνιστή.

Σε απολύτως οικογενειακό περιβάλλον ετάφη το μεσημέρι της Τετάρτης στην αττική γη, ο Μανώλης Γλέζος, στο Α' Νεκροταφείο, υπό τη σκιά του Βράχου της Ακρόπολης...

Η γυναίκα του, Τζώρτζια, τα δυο παιδιά με τους/τις συζύγους τους και τα τέσσερα εγγόνια αποχαιρέτησαν τον Μανώλη τους, σε μια κηδεία που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν πάνδημη.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε, στο παρεκλήσσι της Μητρόπολης, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στο "σύμβολο της Αντίστασης".

Την ίδια ώρα η γαλανόλευκη κυμάτιζε μεσίστια στον Ιερό Βράχο, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, ενώ χτυπούσαν πένθιμα οι καμπάνες στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή, στην Πάρο. (Η καταγωγή του Μ. Γλέζου ήταν κατά το ήμισυ από τη Νάξο και από την Πάρο).

Μεσίστιες κυμάτιζαν οι σημαίες και στα δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα των Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών όλης της χώρας.