Πολιτική

Το “αντίο” του Αλέξη Τσίπρα στον Μανώλη Γλέζο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω μακροσκελούς δημοσίευσης αποχαιρέτισε τον μεγάλο αγωνιστή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ένα προσωπικό κείμενο, που δημοσίευσε στο Facebook, αποχαιρέτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τον Μανώλη Γλέζο, αναρτώντας επίσης μία φωτογραφία που είναι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αποχαιρετώ σήμερα τον Μανώλη Γλέζο. Μαζί με όσους τον γνώρισαν από τα βιβλία, τον λόγο, την υψωμένη του γροθιά, τη διαδρομή του στα πέτρινα χρόνια, στα χρόνια της δύσκολης μάχης για τη Δημοκρατία, όπως και στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης», ανέφερε, στο κείμενό του, ο κ. Τσίπρας.

«Αποχαιρετώ σήμερα τον αντάρτη, τον ασυμβίβαστο αγωνιστή, τον σκληροτράχηλο κομμουνιστή, μα πάνω απ' όλα θέλω να αποχαιρετήσω τον άνθρωπο. Έναν γλυκό άνθρωπο που είχε πάντα τη δυνατότητα να σε κερδίζει, ακόμη και την ώρα της πιο σκληρής διαφωνίας», πρόσθεσε.

Για την πολιτική σχέση τους, σημείωσε ότι «ήταν αυτός που πρώτος πίστεψε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμη μικρό κόμμα, πως μπορεί να κερδίσει την πλειοψηφία και άρα έπρεπε να απευθυνθούμε με πρόταση διακυβέρνησης στους πολίτες».

«Ήταν όμως και ένας άνθρωπος πολύ επίμονος στις ιδέες του. Επίμονος αλλά όχι κακόβουλος. Ακόμη και όταν διαφώνησε με κρίσιμες επιλογές μας, δεν βρέθηκε ποτέ απέναντι. Είπε, με το θάρρος που διακρίνει τους ανθρώπους που αισθάνονται την ευθύνη, δημόσια τη γνώμη του», τόνισε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε: «Βρέθηκε πολλές φορές δίπλα μας και δίπλα μου, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές».

«Στη δύσκολη κυβερνητική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, η έγνοια του να επικοινωνεί μαζί μου είχε πάντα μια στοργική χροιά. Όταν μου ζητούσε επιτακτικά να πάω να τον δω στο σπίτι του ή όταν στα πολύ δύσκολα ερχόταν ο ίδιος στο Μαξίμου, όπως τον Φλεβάρη του 2018, απ' όπου και η φωτογραφία», επισήμανε.

Για την προσωπική σχέση τους, υπογράμμισε: «Πάντα με μια ιδέα, με μια σκέψη, που επίμονα υποστήριζε μέχρι να με πείσει. Και πάντα με μια συμβουλή και με πολλές παρατηρήσεις. Πονάω όταν κάνεις λάθη, μου έλεγε».

«Αλλά οι σημαντικότερες στιγμές με τον Μανώλη δεν ήταν όταν μου έλεγε τις ιδέες του ή ανέκδοτες ιστορίες για τη πολιτική του δράση. Αλλά όταν μου μιλούσε για τις επιστημονικές του γνώσεις. Για τις μελέτες του στη γεωλογία, για τη διαχείριση των υδάτων, για το χωριό του, την Απείρανθο της Νάξου, αλλά και για τη μοναδική του σχέση με τη φύση. Για το δελφίνι που βρήκε τυχαία κολυμπώντας σε κάποια παραλία της Νάξου, ημιθανές, και το έσωσε και αργότερα έγιναν φίλοι και το συναντούσε κάθε απόγευμα για να το ταΐσει.

Για τον αετό που περισυνέλεξε χτυπημένο και τον στύλωσε στα πόδια του, πριν τον αφήσει ξανά ελεύθερο να πετά στον ουρανό», συνέχισε ο κ. Τσίπρας για να προσθέσει: «Αυτός ήταν ο Μανώλης. Ένας αντάρτης μέχρι τα 98 του χρόνια, ένα πνεύμα ασυμβίβαστο. Σαν τον αετό, δεν μπορούσε ποτέ να κλειστεί σε καλούπια. Ήθελε να πετά διαρκώς στους ουρανούς της αμφισβήτησης. Η ζωή του Μανώλη ήταν ταυτισμένη με την περιπέτεια της Αριστεράς».

«Είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχαστεί από κανέναν», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε: «Η μεγάλη περιπέτεια του Μανώλη Γλέζου και της Αριστεράς, άλλωστε, συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται, όσο η ανθρωπότητα έχει ανάγκη τις ιδέες της πλήρους ελευθερίας της από κάθε είδους δεσμά. Με τον Μανώλη πάντα στην πρώτη γραμμή».

Τη μνήμη του Μανώλη Γλέζου τίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Αντιπροσωπείες του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενες από μέλη της Κ.Ε, της Κ.Ο., της Νεολαίας και της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Αθήνας, τίμησαν σήμερα τη μνήμη του αγωνιστή της Αριστεράς, Μανώλη Γλέζου, με την κατάθεση στεφάνων σε τρία διαφορετικά σημεία - σύμβολα των θυσιών, των μαρτυρίων και των αγώνων του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Οι εκδηλώσεις μνήμης έγιναν ταυτόχρονα με την κηδεία του αγωνιστή, η οποία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, κατέθεσε στεφάνι ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Επικρατείας, Πάνος Σκουρλέτης, μαζί με το μέλος της Κ.Ε., Άγγελο Γκόγκογλου και την Άννα Παραγιού εκ μέρους της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον χώρο του κολαστηρίου της Κομαντατούρ, στην οδό Κοραή στην Αθήνα, κατέθεσε στεφάνι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α’ Αθήνας, Δημήτρης Τζανακόπουλος, συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε. Κώστα Πουλάκη, Αχιλλέα Ρουσιάκη, Πέτρο Καλκανδή, τον Συντονιστή της ΝΕ Α’ Αθήνας, Νίκο Κούτση, το μέλος του Συντονιστικού της ΝΕ, Λένα Κουγέα και τον Βασίλη Γλέζο από τη Νεολαία.

Στο «Σπίτι της ΕΠΟΝ», στους Αμπελόκηπους, κατέθεσαν στεφάνι ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορος Βερναρδάκης και το μέλος του Συντονιστικού της ΝΕ Α΄ Αθήνας, Χαρά Ματσούκα, μαζί με αντιπροσωπεία της Ο.Μ. Αμπελοκήπων.

Πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, μόλις ξεπεραστεί η σημερινή κατάσταση, να διοργανώσει εκδήλωση τιμής στην Αθήνα, στην πόλη όπου ο «πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης», Μανώλης Γλέζος μαζί με τον Λάκη Σάντα σήκωσαν ανάστημα στον ναζισμό και ταπείνωσαν τη σημαία με τη σβάστικα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σεβόμενος την επιθυμία της οικογένειας, κατέθεσε επίσης ένα χρηματικό ποσό στη Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου στ' Απεράθου της Νάξου, στη μνήμη του εκτελεσμένου από τους Γερμανούς, αδελφού του Μανώλη Γλέζου».