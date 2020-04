Κοινωνία

Μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας το πρώτο δίμηνο του 2020

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Λιγότερες οι ληστείες, οι κλοπές - διαρρήξεις και οι κλοπές τροχοφόρων σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019





Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019, μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας, που επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα (ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων), αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ειδικότερα, μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ληστείες σε ποσοστό 33,33 %, οι κλοπές τροχοφόρων σε ποσοστό 13,67 % και οι κλοπές – διαρρήξεις σε ποσοστό 1,22 %. Πιο αναλυτικά διαπράχθηκαν:

Ληστείες

273 λιγότερες στην επικράτεια ( 546 έναντι 819, μείωση 33,33 % )

λιγότερες στην επικράτεια ( έναντι ) 264 λιγότερες στην Αττική ( 399 έναντι 663, μείωση 39,82 % )

λιγότερες στην Αττική ( έναντι ) 4 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (81 έναντι 85, μείωση 4,71 %)

Κλοπές – Διαρρήξεις

164 λιγότερες στην επικράτεια ( 13.244 έναντι 13.408, μείωση 1,22 % )

έναντι 316 λιγότερες στην Αττική ( 7.735 έναντι 8.051, μείωση 3,92 % )

λιγότερες στην Αττική ( έναντι ) 92 επιπλέον στη Θεσσαλονίκη (3.154 έναντι 3.062, αύξηση 3 %)

Κλοπές Τροχοφόρων

496 λιγότερες στην επικράτεια ( 3.132 έναντι 3.628, μείωση 13,67 % )

λιγότερες στην επικράτεια ( έναντι ) 516 λιγότερες στην Αττική ( 1.848 έναντι 2.364, μείωση 21,83 % )

λιγότερες στην Αττική ( έναντι ) 52 επιπλέον στη Θεσσαλονίκη (471 έναντι 419, αύξηση 12,41 %)

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα εξιχνιάστηκαν 8.018 υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας έναντι 7.178 πέρυσι.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστυνόμευσης και ειδικών δράσεων με στόχο την περαιτέρω μείωση της εγκληματικότητας.