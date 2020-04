Κοινωνία

Προσωρινός ΑΜΚΑ και υγειονομική περίθαλψη στους αιτούντες άσυλο

Πώς λαμβάνεται ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και πόσο διαρκεί. Τι γίνεται αν ικανοποιηθεί το αίτημα ασύλου.

Από σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή η απόδοση του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες άσυλο, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 199/31-01-2020.

Προηγήθηκε η ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και την Υπηρεσία Ασύλου. Θα ακολουθήσει μέχρι τα μέσα Απριλίου η μαζική έκδοση του αριθμού Π.Α.Α.Υ.Π.Α., για το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται, σήμερα, στην ελληνική επικράτεια.

Επισημαίνεται ότι ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης, εκδίδεται αυτόματα με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Η πιθανή απόρριψη της αίτησης ασύλου συνεπάγεται την αυτόματη απενεργοποίηση του, ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, προβλέπεται η μετάπτωση του σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).

Τέλος, οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να αναζητούν εύκολα τον προσωπικό τους αριθμό μέσω της ιστοσελίδας του amka.gr και δε θα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για την λήψη υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.