Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται η κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Συμβουλές για τους καλλιεργητές.

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο, με σταδιακή εξασθένηση. Τα φαινόμενα στα βορειοανατολικά θα είναι μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στο βόρειο Αιγαίο νωρίς το πρωί τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, και παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Πέμπτης σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Ωίδιο στο αμπέλι.

Υπενθυμίζεται ότι τα μολύσματα βρίσκονται μέσα σε μάτια και προσβάλλουν τη νέα βλάστηση με το ξεκίνημά της.

Οδηγίες : - Η προληπτική αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινά όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 6 εκ. (πρώτα φύλλα,). Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή των πρώτων μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές).

Επισημαίνεται ότι οι προσβεβλημένοι βλαστοί διατηρούν το μόλυσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να το διασπείρουν σε όλο το αμπέλι.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: