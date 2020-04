Αθλητικά

Εθελοντική αιμοδοσία από την Εθνική του 2004 (εικόνες)

Παίκτες της θρυλικής ομάδας που έκανε περήφανη την Ελλάδα βρέθηκαν και πάλι μαζί, για έναν καλό σκοπό.

Οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που κατέκτησαν το Euro 2004, γνωστοί και ως «Greek Legends 2004», στηρίζοντας αυτές τις δύσκολες στιγμές τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη για αίμα βρέθηκαν την Τετάρτη στο Αιγάλεω στο δημοτικό γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης στην πρώτη σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών στην Ελλάδα, και έδωσαν εθελοντικά αίμα για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Φορώντας μάσκες στα πρόσωπά τους, οι Τραϊνός Δέλλας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Βασίλης Τσιάρτας, Νίκος Νταμπίζας, Βασίλης Τσιάρτας και Τάκης Φύσσας συμμετείχαν σε μία από τις δεκάδες εθελοντικές κινήσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, την ώρα που έχουν μειωθεί δραματικά τα αποθέματα στις τράπεζες αίματος, λόγω του ότι εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας, ο κόσμος διστάζει να δώσει αίμα.