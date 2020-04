Κόσμος

Αναβλήθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ

Την αναβολή της επίσκεψης του Βαρθολομαίου ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Την αναβολή της ποιμαντικής επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ , η οποία ήταν προγραμματισμένη για τον Μάιο , ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επίσκεψη αυτή , η οποία θα συνέπιπτε με την πρώτη επέτειο από την εκλογή του Ελπιδοφόρου ως Αρχιεπισκόπου Αμερικής συμπεριλάμβανε επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο ενώ ο Πατριάρχης θα προεξήρχε της τελετής αποφοίτησης σπουδαστών του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη.

Η επίσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες όπως καθορίζονται από το Κέντρο Ελέγχου νοσημάτων των ΗΠΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Για την αναβολή της επίσκεψης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι η υγεία των εκατομμυρίων πιστών της Αμερικής και η υγεία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποτελούν προτεραιότητα και η προφύλαξη είναι αναγκαία για όλους.