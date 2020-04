Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: ανεπίτρεπτο να “κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα”

Παράθυρο για νέα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων άφησε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τις ουρές στις τράπεζες. Τηλεδιάσκεψη για την συμβολή των ΟΤΑ στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη στήριξη ευάλωτων πολιτών, στη διάρκεια της κρίσης που έχει προκληθεί από τον κορονοϊό, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω, και τον Υπουργό και τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, για την εξαιρετική συνεργασία σε μία πάρα-πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Νομίζω ότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αποτέλεσε και αποτελεί αρωγό του κράτους σε μία σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει, μέσα στις οποίες φυσικά εντάσσεται και η πιο σημαντική, που δεν είναι άλλη από το να περάσουμε στους πολίτες, στους δημότες το μήνυμα ότι “Μένουμε Σπίτι”. Ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής τα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες χώρες.

Θα ήταν ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή να κλωτσήσουμε και να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί που έχουμε ήδη υλοποιήσει θα πρέπει να εφαρμόζονται με ευλάβεια. Και οι πολύ λίγοι -γιατί είναι πολύ λίγοι τελικά- αυτοί οι οποίοι συνειδητά αποκλίνουν από αυτούς τους περιορισμούς, θα πρέπει να συνετιστούν ώστε να αντιληφθούν ότι με αυτό τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους υγεία αλλά και την υγεία των ανθρώπων που αγαπούν περισσότερο, και τελικά την υγεία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Θεωρώ ότι είμαστε εδώ πάντα να μπορούμε να διορθώνουμε και να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε φαινόμενα τα οποία μας δημιουργούν προβληματισμό. Καλή ώρα παρενέβησαν η Περιφέρεια και ο Δήμος για να ελέγξουν το ζήτημα στη Νέα Παραλία, έγινε άμεσα μία παρέμβαση στις τράπεζες και με ειδικό spot -το οποίο έχει από χθες δοθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης- εξηγούμε στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας γιατί δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουν στις τράπεζες. Μάλιστα ζητούμε και τη συστράτευση των νεότερων γενιών, να βοηθήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες, να τους εξηγήσουν ότι μπορούν ορισμένες από τις πράξεις αυτές να τις κάνουν από το σπίτι, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πίεση.

Κι αν κρίνουμε, όποτε κρίνουμε, ότι πρέπει να παρέμβουμε και να αυστηροποιήσουμε κι άλλο το πλαίσιο θα το κάνουμε.

Εγώ ήθελα σήμερα, να συζητήσουμε επίσης και τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να υποστηρίξει τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχω πληροφορηθεί για την αυξανόμενη δυναμική που έχει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο θεωρώ και απολύτως κρίσιμο, έτσι ώστε να μπορούμε με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δοκιμασμένο να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να βγουν από το σπίτι τους σε αυτές τις συνθήκες.

Οπότε θα ήθελα να ακούσω από εσάς περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς δρομολογείται το πρόγραμμα. Να ακούσουμε και τις σκέψεις και τις δράσεις του Υπουργείου και της ΕΝΠΕ για προγράμματα σίτισης, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Έχω ήδη δώσει κατευθύνσεις στο Υπουργείο να υπάρξει -με φειδώ πάντα, γιατί γνωρίζετε ότι δεν έχουμε ατελείωτο εξοπλισμό- μία ροή προμηθειών προς τους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι», ώστε να έχουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα για να αισθάνονται ασφαλείς να επιτελούν την αποστολή τους. Και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να δείξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, να αποδείξουμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτήν την κρίση ενωμένοι. Κανείς δεν μένει πίσω και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μείνουν στο σπίτι έχουν την απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο Δήμων.

Γιατί αγαπητέ μου Δημήτρη, αγαπητέ Πρόεδρε, τελικά οι Δήμοι -ειδικά οι μικρότεροι Δήμοι- είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι συμπολίτες μας έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να το γνωρίζει οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα ή οποιαδήποτε κεντρική δομή».

Για το ζήτημα της εφαρμογής των μέτρων, ο Πρωθυπουργός τόνισε στη διάρκεια της συζήτησης: «Είμαστε μία δημοκρατία της πειθούς και έχουμε καταφέρει και έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας. Την ηθική της ατομικής ευθύνης, νομίζω την έχουμε κάνει πράξη. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε».

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει ήδη ενισχυθεί με 15,7 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορονοϊού και θα ενισχυθεί επιπλέον με άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ, για τη σίτιση πολιτών που έχουν ανάγκη.

Ένα από τα βασικά «εργαλεία» σε αυτή την προσπάθεια είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο υπολογίζεται ότι εξυπηρετεί περίπου 75.000 πολίτες σε καθημερινή βάση, ενω οι οικογένειες που λαμβάνουν τρόφιμα πανελλαδικά είναι 210.000. Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συμμετέχουν 273 Δήμοι, στους οποίους απασχολούνται 3.047 υπάλληλοι. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε με περίπου 1.200 εργαζομένους από τις δημοτικές υποδομές που έκλεισαν (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ) προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πολίτες που ωφελούνται.

Κάθε Δήμος δημιουργεί τηλεφωνικό κέντρο όπου θα μπορεί να απευθυνθεί όποιος έχει ανάγκη, ενώ συζητήθηκε να διανέμονται κατ’ οίκον μερίδες φαγητού σε αυτούς που μέχρι πρόσφατα σιτίζονταν από συσσίτια. Γι’ αυτό τον λόγο θα ζητηθεί και η δωρεάν συνδρομή μεγάλων εταιρειών Catering, ενώ για τη μεταφορά τροφίμων σε χωριά, όπου δεν επαρκούν τα δημοτικά οχήματα, θα ζητηθεί η δωρεάν συνδρομή εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η επέκταση των προγραμμάτων τηλεϊατρικής και μεταφέρθηκε θετική εμπειρία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν δωρεάν σε πρόγραμμα 80 γιατροί, οι οποίοι σε μια εβδομάδα απάντησαν και έδωσαν συμβουλές σε 1.600 βιντεοκλήσεις πολιτών.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος επίσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.