“Live Tonight” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1

Ξεχωριστή συντροφιά στους τηλεθεατές, παρέα με ξεχωριστούς καλεσμένους, τρία βράδια την εβδομάδα. Τι θα δούμε στην πρεμιέρα.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει live, προσαρμόζει την εκπομπή του στη νέα πραγματικότητα και μας δίνει ραντεβού για μια διαφορετική late night συνάντηση Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στις 00:15, στον ΑΝΤ1. Μαζί του ο Νικόλας Ράπτης, συμμετέχουν ο Φάνης Λαμπρόπουλος και ο Θανάσης Πασσάς.

Στην αποψινή πρεμιέρα του «Live Tonight»:

Ο Γρηγόρης θα συνδεθεί, μέσω skype, με τον δημοσιογράφο Πάνο Σατζόγλου, στη Νέα Υόρκη, με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ανδρέα Γεωργίου, στην Κύπρο, με τον ηθοποιό Γιάννη Σπαλιάρα, στο Ιράν, όπου βρίσκεται αποκλεισμένος και με τον ηθοποιό-τραγουδιστή Δημήτρη Σταρόβα που θα «ντύσει» μελωδικά τη βραδιά.

Επίσης, ο stand - up comedian Λάμπρος Φισφής και η διαδικτυακή του παρέα θα βάλουν τη δική τους χιουμοριστική πινελιά, ενώ ο Γρηγόρης θα κάνει μια ιδιαίτερη έκπληξη σε ένα από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα.

Στη μεγάλη συντροφιά του «Live Tonight», όλα έχουν τη θέση τους, και η ενημέρωση και η ψυχαγωγία: βίντεο επικαιρότητας, βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν εντύπωση με το περιεχόμενό τους, ζεστή κουβέντα και χιουμοριστικός σχολιασμός, μουσικές στιγμές, παιχνίδια, challenges, αλλά και τηλεφωνικές συνδέσεις με τηλεθεατές.

«Live Tonight» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, πρεμιέρα απόψε στις 00:15, στον ΑΝΤ1.

