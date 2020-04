Πολιτική

Με τους Δημάρχους Καστοριάς και Ξάνθης επικοινώνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αλληλεγγύη της και δήλωσε ότι μόλις ξεπεραστεί η πανδημία, η Ξάνθη και η Καστοριά θα είναι οι πρώτες περιοχές που θα επισκεφθεί."

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τους Δημάρχους Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη, δύο περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, καθώς και με τον διοικητή του νοσοκομείου Καστοριάς Γρηγόρη Χάτσιο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας, "ο Δήμαρχος Ξάνθης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα που παίρνονται προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, αλλά και στο Δήμο Μύκης, που βρίσκεται σε καραντίνα. Ανέφερε επίσης τις προληπτικές ενέργειες που γίνονται, όπως τη μετατροπή του κλειστού γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» σε βοηθητική υγειονομική μονάδα, για την αντιμετώπιση πιθανής έξαρσης του κορωνοϊού.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καστοριάς, τόνισε ότι παρά τον σχετικά υψηλό αριθμό κρουσμάτων στην περιοχή οι κάτοικοι παραμένουν ψύχραιμοι και εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρχών. Επεσήμανε, όπως και ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Χάτσιος, ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αλληλεγγύη της και ζήτησε από τους Δημάρχους να μεταφέρουν την συμπαράστασή της, τόσο στους κατοίκους των περιοχών, όσο και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Δήλωσε επίσης ότι μόλις ξεπεραστεί η πανδημία, η Ξάνθη και η Καστοριά θα είναι οι πρώτες περιοχές που θα επισκεφθεί."