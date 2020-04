Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: πρέπει να δέσει στον Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα κορονοϊού

“Να πράξει τα δέοντα”, καλεί την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας ο Νεκτάριος Σαντορινιός...

«Πρέπει να επιτραπεί στο “Ελ. Βενιζέλος” να αγκυροβολήσει στο Λιμάνι του Πειραιά με ασφάλεια», τονίζει ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός, σχετικά με τα κρούσματα κορονοϊού στο πλοίο.

Προσθέτει πως «Η διαμορφούμενη κατάσταση στο πλοίο Ελ. Βενιζέλος, σε σχέση με τη σειρά κρουσμάτων που έχουν εντοπισθεί, προκαλεί ανησυχία και απαιτεί άμεσες ενέργειες. Η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας καθώς και οι υγειονομικές αρχές οφείλουν να πράξουν τα δέοντα, ώστε το πλοίο και το πλήρωμά του, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καραντίνα αρόδο, να βρεθεί σύντομα αγκυροβολημένο στο Λιμάνι του Πειραιά, με ασφάλεια τόσο για τους επιβαίνοντες, όσο και για τους χρήστες του Λιμένα.

Είναι αδήριτη η ανάγκη του ανεφοδιασμού σε καύσιμα και τρόφιμα για την εξασφάλιση της διαβίωσης των ναυτικών, ενώ αποτελεί ηθική υποχρέωση προς αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουν την ψυχολογική ασφάλεια της εγγύτητας στη στεριά και της άμεσης πρόσβασης σε δομή υγείας, αν χρειαστεί», καταλήγει ο κ. Σαντορινιός.. Ανακοίνωση Τομέα Ναυτιλίας Κινήματος Αλλαγής Να παρέμβει άμεσα καλεί τον υπουργό ο Τομέας Ναυτιλίας του Κινήματος Αλλαγής. Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, αρκετά πλοία ( τύπου καταμαράν τα περισσότερα ) προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά. Κανένας ακόμα δεν έχει λάβει ενημέρωση από τις Λιμενικές αρχές για το πού, πότε και αν θα δέσουν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη... Τα τρόφιμα τελειώνουν και οι Έλληνες συμπολίτες μας ζούνε την δική τους αγωνία... Καλούμε τον Υπουργό να παρέμβει άμεσα. Σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία κανένας συμπολίτης μας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του”.