Κορονοϊός: Χιλιάδες προστατευτικές μάσκες και στολές για τις ΜΕΘ έφτασαν στην Ελλάδα (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα μέσων ατομικής προστασίας, παραγγελία του ελληνικού Δημοσίου, αφίχθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ειδικά ναυλωμένη πτήση.

Το υγειονομικό υλικό που παραλήφθηκε αποτελείται από 250.000 προστατευτικές μάσκες FPP2, 125.000 στολές προστασίας τύπου Tyvec, 200.000 ποδονάρια, 30.000 γυαλιά και 20.000 ασπίδες.

Παρών στην παραλαβή του υλικού ήταν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο Υπουργός Υγείας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μέσα σε αυτή την παγκόσμια μάχη και την έλλειψη υλικών, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε άλλο ένα μεγάλο φορτίο προμηθειών μέσων ατομικής προστασίας, αυτή τη φορά για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με χρήματα του ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για 250.000 ειδικές μάσκες FPP2, ολόσωμες στολές Tyvec που έχουν ανάγκη οι γιατροί και οι νοσηλευτές στις ΜΕΘ, 200.000 ποδονάρια, γυαλιά και ασπίδες. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να στηρίξουμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία μας, για να μας κρατούν όλους υγιείς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ελληνική κοινωνία, τους συμπολίτες μας, για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που επίσης κάνουν, τηρώντας τα μέτρα της Κυβέρνησης και τα οποία, είναι προφανές σε όλους μας, ότι είναι μέτρα για το κοινό καλό. Ελπίζω και αυτοί οι λίγοι που δεν συμμορφώνονται, να συμμορφωθούν. Αλλά η μεγάλη αλήθεια, είναι ότι οι Έλληνες έχουν συμβάλλει μέχρι σήμερα τα μέγιστα σε αυτή την πολύ καλή εικόνα την οποία δείχνουμε. Ο Απρίλιος είναι ένας δύσκολος μήνας. Πρέπει να μπορέσουμε να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να προστατευθούμε όλοι. Θα ήθελα να παρακαλέσω να παραμείνουμε συνεπείς. Εάν παραμείνουμε συνεπείς, έχουμε το δικαίωμα να αισιοδοξούμε».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κικίλια, για όλη αυτή την εξαιρετική προσπάθεια, που και ο ίδιος και όλη η ομάδα του καταβάλλει. Εμείς, ως Υπουργείο Εξωτερικών, προσπαθούμε να συνδράμουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Λειτουργούμε διυπουργικά σαν μία ομάδα, μαζί και με το Μέγαρο Μαξίμου, και έτσι έχουμε σήμερα ακόμα ένα φορτίο που ήρθε. Αναμένουμε και άλλα, είναι και άλλες πτήσεις με υλικό που θα έρθουν, έτσι ώστε να είμαστε επαρκείς και έτοιμοι με ό,τι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί και ο Πρωθυπουργός πήρε τα σωστά μέτρα και έχουμε πάρα πολύ ικανό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και η ελληνική κοινωνία δείχνει συνοχή. Όλοι μαζί ενωμένοι, με αυτές τις προμήθειες, θα τα καταφέρουμε».