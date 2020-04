Οικονομία

Χιλιάδες “ελληνοποιημένα”... αβγά εντόπισε το ΣΔΟΕ

Νέο σημαντικό πλήγμα εναντίον των κυκλωμάτων που διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα ως Ελληνικά στους καταναλωτές κατάφεραν ελεγκτές του ΣΔΟΕ.

Οι υπάλληλοι της Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε., έχουν εντείνει τους ελέγχους προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, εστιάζοντας -εκτός των άλλων- και στην αποφυγή εισαγωγής στην αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης, πρώτων υλών ή προϊόντων τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και προκαλούν πλάνη στους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την προέλευσή τους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, "στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών και ελέγχων, κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, κατάφερε νέο σημαντικό πλήγμα εναντίον των κυκλωμάτων που διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα ως Ελληνικά στους καταναλωτές. Ειδικότερα:

Σε έρευνα αποθηκευτικού χώρου επιχείρησης χονδρικού εμπορίου αβγών στο νομό Αττικής, εντοπίστηκαν 324.000 αβγά τα οποία είχαν εισαχθεί από την Βουλγαρία. Τα αβγά δεν έφεραν κωδικό εκτροφής, ούτε συνοδεύονταν από τα παραστατικά ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας εισαγωγής και εμπορίας των αβγών αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίσθηκε.

Εκλήθη άμεσα συνεργείο ελεγκτών του Ε.Φ.Ε.Τ., το οποίο εξέτασε τα σχετικά ευρήματα του ελέγχου και ακολούθως έγινε δέσμευση από τον Ε.Φ.Ε.Τ., λόγω της μη σύννομης επισήμανσης των αβγών και της απουσίας στοιχείων ιχνηλασιμότητας. Παράλληλα, επειδή δεν επεδείχθησαν παραστατικά νόμιμης προέλευσης και διακίνησης, τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. ως αποτέλεσμα παρεμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον αποθηκευτικό χώρο, εκτός από την παράνομη εισαγωγή, διαπιστώθηκε θέμα ελληνοποίησης ξένων αβγών, αφού εντοπίσθηκε πλήθος αυτοκόλλητων ταινιών επισήμανσης, ετικετών και υλικών συσκευασίας, καθώς και ενδείξεων ως «Ελληνικό Προϊόν», με λογότυπο άλλης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο της χονδρικής εμπορίας αβγών.

Σε έλεγχο ο οποίος ακολούθησε στον επαγγελματικό χώρο δραστηριοποίησης της τελευταίας, κατασχέθηκαν φορολογικά στοιχεία με υπόνοια εικονικότητας, που αναφέρονται σε συναλλαγές πολλών εκατομμύριων ευρώ. Τα κατασχεμένα στοιχεία παραπέμπουν σε παράνομη διακίνηση αβγών (ελληνοποιήσεις) και θα αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε. προς περαιτέρω αξιοποίηση και έλεγχο.

Η Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε., με όπλα της τον επαγγελματισμό και το ζήλο του προσωπικού της, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσει, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων."