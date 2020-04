Κοινωνία

Κορονοϊός: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσφέρει χρήματα σε Ελλάδα και Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στην μάχη για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσφέροντας οικονομική βοήθεια.

Στον αγώνα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού συμβάλει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φανάρι αναφέρει ότι προσέφερε στην Τουρκική κυβέρνηση το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων λιρών Τουρκίας και στην Ελληνική κυβέρνηση πενήντα χιλιάδες ευρώ, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των αστέγων.

Επίσης, η Μητέρα Εκκλησία σημειώνει στην ανακοίνωση ότι αυτή η προσφορά της «συνοδεύεται από τας θερμάς προσευχάς αυτής προς τον ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων ημών όπως ταχέως παρέλθη ο μέγας πειρασμός ούτος και εξαγάγη ο Κύριος την ανθρωπότητα «εις αναψυχήν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

"Ως συμβολήν εις τον διεξαγόμενον αγώνα διά την καταπολέμησιν του μαστίζοντος την ανθρωπότητα θανατηφόρου ιού, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προσέφερεν εις μεν την Τουρκικήν Κυβέρνησιν το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (αρ. 300.000-) Λ.Τ., εις δε την Ελληνικήν Κυβέρνησιν το ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων (αρ. 50.000-) Ευρώ, το τελευταίον τούτο προοριζόμενον ιδιαιτέρως διά τας ανάγκας των αστέγων.



Η χειρονομία αύτη της Μητρός Εκκλησίας συνοδεύεται από τας θερμάς προσευχάς αυτής προς τον ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων ημών όπως ταχέως παρέλθη ο μέγας πειρασμός ούτος και εξαγάγη ο Κύριος την ανθρωπότητα «εις αναψυχήν»."