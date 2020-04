Υγεία - Περιβάλλον

Νέος έλεγχος του ΕΟΔΥ στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα κορονοϊού

Διευκρινίσεις απο τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά

Είκοσι νέα κρούσματα του κορονοϊού εντοπίστηκαν στο πλοίο "Ελευθέριος Βενιζέλος", το οποίο βρίσκεται αρόδο έξω απο το λιμάνι του Πειραιά. Συνολικά τα κρούσμα είναι, πλεον, 41.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιας, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έκανε νέους ελέγχους στο πλοίο και αναμένονται τα αποτελέσματα. για τα 360 δείγματα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, το πρώτο κρούσμα εντοπίστκε στις 29 Μαρτίου σε μέλος του πληρώματος, ιχνηλατήθηκαν όλες οι επαφές του και έκτοτε το προσωπικό έχει διαχωριστεί.

Κατά τα άλλα, ο υφυπουργός ανακοίνωσε την επιβολή καραντίνας στην κοινότητα Φουστάνη Έδεσσας, όπου απαγορεύονται οι μετακινήσεις από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το πρωί .

Παράλληλα, εξήρε την συμμόρφωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων στα περιοριστικά μέτρα, προειδοποιώντας τους απείθαρχους ότι η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί την ανεύθυνη σταση τους που θέτει σε κίνδυνο τη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊου.