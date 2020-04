Κοινωνία

Φωτογραφίες και βίντεο από την δράση κυκλώματος ναρκωτικών στα Εξάρχεια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με υποομάδες και με εναλλαγές μελών στους ρόλους διακινητών, τσιλιαδόρων και ταμίων. Που έκρυβαν τα ναρκωτικά.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 29 μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διάθεση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην Πλατεία Εξαρχείων και στις περιμετρικές οδούς και εξαρθρώθηκε στις 17 Μαρτίου από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.



Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους η εγκληματική οργάνωση λειτουργώντας με υποομάδες και με εναλλαγές μελών στους ρόλους διακινητών, τσιλιαδόρων και ταμίων, αρχικά απέκρυπτε τα ναρκωτικά (ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη) σε διάφορες «καβάτζες» όπως δέντρα, θόλους αυτοκινήτων, κάδους απορριμάτων, παρτέρια και φρεάτια και στη συνέχεια τα διέθετε σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

Μάλιστα με φυσικές και τεχνικές μεθόδους επιτήρησης διαπιστώθηκαν περισσότερες από 200 αγοραπωλησίες.

Πρόκειται για τους:

Βίντεο από την μεθοδολογία της δράσης του κυκλώματος ναρκωτικών έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛΑΣ: