ΥΠΟΙΚ-Κορονοϊός: Δράσεις ανακούφισης για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αναλυτικά οι στοχευμένες δράσεις που περιέχονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου...

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που ταυτόχρονα πλήττονται και από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, προβαίνει σε στοχευμένες ενέργειες, με σκοπό την ανακούφιση αυτής της κατηγορίας οφειλετών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Οικονομικών, εξέδωσε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α’, 30-03-2020), σύμφωνα με την οποία:

· Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορονοϊό.

· Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που περιλαμβάνει μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-εμπόρους (Ν. 3869/2010). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο σε όσους δικαιούχους θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.

· Όσοι οφειλέτες δεν λάβουν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού, δύνανται να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, μόνο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Αυτονόητο είναι ότι η ανωτέρω αναστολή πληρωμών αποτελεί δικαίωμα του οφειλέτη και συνεπώς αυτός δύναται, εφόσον επιθυμεί, να συνεχίσει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων προς την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χωρίς να κάνει χρήση της αναστολής, όπως ισχύει αντίστοιχα και για την αναστολή των υπολοίπων υποχρεώσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών) των οφειλετών.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Οικονομικών θα συγκεντρώσουν όλα τα ΑΦΜ των οφειλετών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και τα οποία θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Στη συνέχεια, τα εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με σκοπό να τους παρέχουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Όσοι δανειολήπτες δεν επιθυμούν να αποσταλούν τα ΑΦΜ τους στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση εναντίωσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους https://www.keyd.gov.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο με τίτλο: «Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου». Εναλλακτικά, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/dsae/prp/faces/pages/index.xhtml?userRole=soo.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή μέχρι και τις 9 Απριλίου 2020 (έως 11:59 μ.μ.).