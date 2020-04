Αθλητικά

Ακυρώθηκε και το Wimbledon λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά από επείγουσα συνομιλία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η All England Lawn Tennis Club ανακοίνωσε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

Το εφετινό Wimbledon ακυρώθηκε, λόγω της πανδημίας του κορονοιού, όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του φημισμένου γκραν σλαμ, το οποίο δεν θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Wimbledon ήταν μία από τις λίγες διοργανώσεις που είχαν... γλιτώσει από τον κορονοϊό, αλλά τελικά και αυτό... υπέκυψε. Μετά από επείγουσα συνομιλία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η All England Lawn Tennis Club (AELTC) ανακοίνωσε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες 29 Ιουνίου-12 Ιουλίου.

«Με μεγάλη λύπη, το συμβούλιο του All England Club και της επιτροπής διαχείρισης των πρωταθλημάτων αποφάσισαν σήμερα ότι το πρωτάθλημα 2020 θα ακυρωθεί λόγω προβλημάτων δημόσιας υγείας που συνδέονται με την πανδημία του κοροναϊού», δήλωσε ο AELTC σε ανακοίνωση του.

Το 134ο Championship θα διεξαχθεί το 2021 (28 Ιουνίου με 11 Ιουλίου).