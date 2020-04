Κοινωνία

Συγκινούν γιατροί και νοσηλευτές: προσδοκούμε την στιγμή που οι ασθενείς με κορονοϊό θα πάρουν εξιτήριο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για τις σκέψεις τους την ώρα του καθήκοντος, αλλά και όταν τελειώνει η υπηρεσία τους, με εμφανή σημάδια εξάντλησης, σωματικής και ψυχικής.