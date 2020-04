Μητσοτάκης στο CNN: Κινηθήκαμε γρήγορα και εφαρμόσαμε αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό

Συνέντευξη στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ παραχώρησε απόψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως στη χώρα μας η τάση όσον αφορά την εξέλιξη της κρίσης με τον κορονοϊό είναι ενθαρρυντική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά επανέλαβε ότι «η σκληρή δουλειά μας περιμένει».

Υπογράμμισε ότι απέδωσαν τα μέτρα που λάβαμε σε σχετικά πρώιμο στάδιο καθώς και ότι σχεδόν καθολική η συνεργασία από τους Έλληνες πολίτες, που σεβάστηκαν τις κατευθύνσεις και έμειναν στο σπίτι με πολύ λίγες εξαιρέσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχουμε 50 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον covid-19 αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται σχετικά καλά αν και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα υγείας το οποίο εξέρχεται από μία δεκαετή κρίση. Επεσήμανε έτσι ότι θα είχαμε ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με άλλες χώρες από ένα δυνητικά υπερφορτωμένο σύστημα υγείας. «Δεν έχει συμβεί. Δε θα συμβεί», τόνισε.

Σε ερώτηση της κ. Αμανπούρ που υπογράμμισε από την πλευρά της ότι είναι καλές οι στατιστικές, για το πώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός δουλεύει, «από το σπίτι, από το γραφείο;», ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Είμαι στο γραφείο μου με μία πολύ μικρή ομάδα με τους στενούς μου συνεργάτες, δουλεύουμε μαζί από τα γραφεία μας ο καθένας και διοικούμε τη χώρα μέσω τηλεδιασκέψεων και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία». Επεσήμανε μάλιστα ότι του έκανε εντύπωση «ότι πολύ γρήγορα το ελληνικό κράτος μετακινήθηκε προς το ψηφιακό του μέλλον. Έχουμε εφαρμόσει νέες πλατφόρμες, νέες εφαρμογές, οι πολίτες έχουν κινηθεί περισσότερο διαδικτυακά με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό». Όπως είπε, «αυτή η κρίση αποτέλεσε τρόπον τινά και μία ευκαιρία για το ελληνικό κράτος έτσι ώστε να μπορέσει να αγκαλιάσει την ψηφιακή εποχή πολύ πιο γρήγορα».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μόνο ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου διαγνώστηκε με κορονοϊό, νοσηλεύτηκε τώρα είναι εκτός νοσοκομείου και γενικότερα αυτό το γεγονός μας επιτρέπει να είμαστε απολύτως λειτουργικοί.

Σε ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι στην Ενωμένη Ευρώπη υπάρχει ανταγωνισμός για τα φάρμακα, για το υλικό ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως «υπάρχει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός για αναπνευστήρες, εξοπλισμό, για κλίνες ΜΕΘ και κάθε χώρα κάνει τη δική της προσπάθεια». Αναφέρθηκε ωστόσο στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει μία κοινή διαδικασία συμβάσεων αλλά αυτές οι διαδικασίες απαιτούν κάποιο χρόνο. Τόνισε ότι υπάρχει «ασυμμετρία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, που κάποια στιγμή θα μας οδηγήσει στο να εξετάσουμε εκ νέου τη δική μας αλυσίδα προμηθειών και τη δυνατότητα να μην εξαρτώμεθα από εισαγωγές που μπορεί να εξαντληθούν σε καιρό κρίσης».

Υπογράμμισε πάντως πως «όταν είσαι σε κρίση είναι σαφές ότι κάθε κράτος μέλος φροντίζει πρώτα για τους πολίτες του και η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Κάτι που κάναμε με επιτυχία ήταν να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα, τα μεγάλα ιδρύματα και είχαμε πολλή καλή ανταπόκριση». Μάλιστα ευχαρίστησε δημόσια εκείνους που πρόσφεραν και πρόσθεσε πως αν και η ελληνική είναι μια ατομικιστική κοινωνία από αυτή την κρίση φάνηκε πως επέδειξε αλληλεγγύη ενώ το ρόλο της έπαιξε και η αποκατάσταση εμπιστοσύνης στο κράτος και την κυβέρνηση μετά από μια δεκαετή κρίση.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης πως ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι «δώσαμε τον λόγο στους ειδικούς, έχουμε ημερήσια ενημέρωση από τους ειδικούς» με ακρίβεια για το τι συμβαίνει και είναι «ανακουφιστικό μετά από μία δεκαετία λαϊκισμού να μιλούν οι ειδικοί και όχι οι δαιμονοποιημένοι τεχνοκράτες να μας οδηγούν σε σωστές πολιτικές αποφάσεις».

Σε ερώτηση για τη διαφορά προσέγγισης από άλλους ηγέτες όπως αυτή του προέδρου της Βραζιλίας, που δεν πιστεύει στις κοινωνικές αποστάσεις, κάνει χειραψίες… «Τι θα του λέγατε αν τον συναντούσατε σε μια διάσκεψη των G20», ρώτησε η Κριστιάν Αμανπούρ.

We implemented strict social distancing measures relatively early in Greece, they seem to have worked, but we know that the hard work is still ahead of us. Imposing a lockdown is painful, we are all suffering the economic consequences, but our priority is to save people's lives. pic.twitter.com/ONUhLY8INF