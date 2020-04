Κόσμος

Βρετανία: αύξηση 31% στους θανάτους μέσα σε 24 ώρες

Μια ημέρα μετά τον θάνατο του 13χρονου που προκάλεσε σοκ στην χώρα καταγράφηκε η μέγιστη ημερήσια αύξηση θανάτων από τον κορονοϊό.

Η μέγιστη ημερήσια αύξηση θανάτων από τον κορονοϊό καταγράφηκε στη Βρετανία, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, φτάνοντας συνολικά τους 2.352.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι θάνατοι ανθρώπων που νοσηλεύονταν αυξήθηκαν κατά 563 (31%), από τους 1.789 που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, εξάλλου, μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα, ο αριθμός των ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε εξέταση και βρέθηκαν θετικοί ανέρχεται στους 29.474.

Αυτή ήταν μια «θλιβερή, πολύ θλιβερή μέρα», δήλωσε αργά το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά την καταγραφή μιας αύξησης ρεκόρ σε θανάτους εξαιτίας του νέου κορονοϊού στη χώρα.

«Ας μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία, αυτή είναι μια θλιβερή, πολύ θλιβερή μέρα», είπε ο Τζόνσον σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter.

«Αλλά, ας μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι αν ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή, αν τηρήσουμε μαζί τα μέτρα που έχουμε δρομολογήσει, τότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ξεκινήσουμε να πιέζουμε αυτούς τους αριθμούς προς το κάτω».