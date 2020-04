Υγεία - Περιβάλλον

COVID-19: Πληροφορίες για τις έγκυες γυναίκες

Γράφει ο Χάρης Χ. Χηνιάδης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ.

Τι επίδραση έχει ο coronavirus στις έγκυες γυναίκες;

Δεν υπάρχουν αναφερθεί θάνατοι εγκύων γυναικών από κορωνοϊό αυτή τη στιγμή.

Οι έγκυες γυναίκες δεν φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητες στις συνέπειες του coronavirus από το γενικό πληθυσμό. Αναμένεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εγκύων γυναικών θα βιώσουν μόνο ήπια ή μέτρια συμπτώματα.

Τι επίδραση θα έχει ο coronavirus στο μωρό μου;

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο αποβολής. Δεν υπάρχει επίσης καμία απόδειξη ότι ο ιός μπορεί να περάσει στο αναπτυσσόμενο μωρό σας ενώ είστε έγκυος (αυτό λέγεται κάθετη μετάδοση). Ως εκ τούτου, θεωρείται απίθανο ότι ο ιός θα προκαλέσει ανωμαλίες στο μωρό σας.

Κινδυνεύω από πρόωρο τοκετό;

Το πώς και πότε θα γεννήσετε εξαρτάται από: τη μητρική κατάσταση, την εμβρυϊκή κατάσταση, τη δυνατότητα βελτίωσης μετά τη γέννηση. Η προτεραιότητα είναι πάντα να είναι η υγεία της μητέρας.

Μερικά μωρά που γεννήθηκαν από γυναίκες με coronavirus στην Κίνα έχουν γεννηθεί πρόωρα. Δεν είναι σαφές εάν ο coronavirus το προκάλεσε αυτό ή οι γιατροί πήραν την απόφαση νωρίς επειδή η γυναίκα ήταν αδιάθετη.

Τι μπορώ να κάνω για να μειώσω τον κίνδυνο;

Το σημαντικότερο πράγμα είναι να πλύνετε τα χέρια σας τακτικά και αποτελεσματικά μόλις έρχεστε από τους δημόσιους χώρους στο σπίτι ή τον εργασιακό χώρο σας. Φυσικά να αποφεύγετε μετακινήσεις, πολυκοσμία και επαφή με ανθρώπους με πιθανά συμπτώματα.

Ποιες είναι οι ταξιδιωτικές συμβουλές αν είμαι έγκυος;

Ακολουθείστε τις τρέχουσες κρατικές οδηγίες.

Τι πρέπει να κάνω αν νομίζω ότι μπορεί να έχω coronavirus;

Αν

Τις τελευταίες 14 ημέρες έχετε πάει σε μια χώρα ή περιοχή με υψηλό κίνδυνο coronavirus

Έχετε έρθει σε στενή επαφή με κάποιον με coronavirus

Θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στον ιατρό σας και τον ΕΟΔΥ (1135)

Πώς ελέγχομαι για τον coronavirus;

Με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είστε έγκυος. Επί του παρόντος, η δοκιμή περιλαμβάνει επιχρίσματα που λαμβάνονται από το στόμα και τη μύτη σας.

Επιτρέπεται η ακτινογραφία;

Ναι εφόσον ακολουθούνται οι συνήθεις προφυλάξεις κατά την κύηση.

Τι πρέπει να κάνω αν είμαι θετική;

Να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα ιατρό σας, το γυναικολόγο σας ή και τη μαία σας.

Τι πρέπει να κάνω αν μου ζητηθεί να απομονωθώ;

Θα παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και θα αποφεύγετε την επαφή με άλλους για 14 ημέρες.

μην πάτε στην εργασία ή τις δημόσιες περιοχές

όχι χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών

μείνετε στο σπίτι και να μην δέχεστε επισκέπτες

αερίστε τα δωμάτια όπου βρίσκεστε ανοίγοντας ένα παράθυρο

απομονωθείτε από τα άλλα μέλη της οικογένειας όσο το δυνατόν περισσότερο, χρησιμοποιώντας τις δικές σας πετσέτες, πιατικά και σκεύη και τρώγοντας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές

χρησιμοποιήστε τους φίλους, την οικογένεια ή τις υπηρεσίες παράδοσης για να εκτελέσετε εργασίες, αλλά να τους συμβουλεύσετε να αφήσουν τα πράγματα έξω από το σπίτι.

Τι θα γίνει με τα μαιευτικά ραντεβού μου;

Οι συνήθεις προγεννητικοί έλεγχοι να καθυστερήσουν μέχρι να τελειώσει η απομόνωση. Επίσης μπορεί να σας ζητηθεί να παρευρεθείτε σε διαφορετική χρονική στιγμή για να προστατεύσετε άλλους ασθενείς.

Τι θα γίνει αφού έχω ανακάμψει από τον coronavirus;

Το υπερηχογράφημα θα κανονιστεί 14 ημέρες μετά την ανάρρωσή σας, για να ελέγξετε ότι το μωρό σας είναι καλά.

Τι μπορώ να κάνω αν ανησυχώ για το μωρό μου κατά τη διάρκεια της αυτοαπομόνωσης;

Μην πάτε στο νοσοκομείο αν δεν χρειάζεστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Μιλήστε με το γυναικολόγο ή τη Μαία σας.

Οι έγκυες γυναίκες καλούνται να ταξιδέψουν με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο και να ειδοποιήσουν τη ρεσεψιόν πριν από την είσοδό τους στο νοσοκομείο.

Θα γεννήσω φυσιολογικά;

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι δεν μπορείτε να γεννήσετε κολπικά ή ότι θα ήταν ασφαλέστερο να κάνετε καισαρική. Ωστόσο, εάν η αναπνευστική σας κατάσταση είναι άσχημη, μπορεί να γίνει καισαρική.

Μπορείτε να κάνετε επισκληρείδιο αναισθησία.

Τι θα συμβεί αν γεννάω κατά τη διάρκεια της αυτοαπομόνωσης μου;

Οπωσδήποτε καλέστε το γυναικολόγο ή τη μαία σας.

Μπορεί να μεταδώσω τον coronavirus στο μωρό μου;

Δεν υπάρχουν αναφορές για γυναίκες που έχουν διαγνωστεί κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης και έχουν μεταδώσει τον ιό στα μωρά τους.

Θα εξεταστεί το μωρό μου για Κορωνοϊό;

Ναι, φυσικά.

Θα είμαι σε θέση να μείνω με το μωρό μου;

Ναι, εκτός αν χρειάζεται παρακολούθηση στη Μονάδα Νεογνών. Υπάρχουν όμως στοιχεία από την Κίνα, όπου οι μητέρες απομονώθηκαν προληπτικά για 14 ημέρες.

Μπορώ να θηλάσω;

Ναι. Δεν έχουμε στοιχεία ότι ο ιός μεταδίδεται με το μητρικό γάλα. Ο κίνδυνος μάλλον προέρχεται από το σάλιο σας και την αναπνοή σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσετε αντλία θηλασμού για να μειώσετε τον κίνδυνο.

