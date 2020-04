Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη σήμερα, 2 Απριλίου και η Αφροδίτη ολοκληρώνει το ταξίδι της στον Ταύρο για να περάσει από αύριο στο ζώδιο των Διδύμων.

ΚΡΙΟΣ: Με την Αφροδίτη να περνάει στους Διδύμους το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι οι σχέσεις σου με τα αδέρφια σου ή κάποια άλλα πρόσωπα του ευρύτερου συγγενικού σου περιβάλλοντος συσφίγγονται και έρχεστε πιο κοντά. Γενικότερα είναι μια περίοδος που ευνοεί την επικοινωνία και θα μπορέσεις να διορθώσεις κάποια λάθη που μπορεί να πλήγωσαν κάποιες σχέσεις το προηγούμενο διάστημα. Το μένουμε σπίτι” δε σημαίνει ότι παύουμε να περιποιούμαστε τον εαυτό μας, αφού ο έρωτας μπορεί να σε βρει τη στιγμή που κατεβάζεις τα σκουπίδια σου..

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Αφροδίτη σε αποχαιρετά σιγά-σιγά για να περάσει στους Διδύμους δίνοντας έτσι μια τονωτική ένεση στα οικονομικά σου, τα οποία μπορεί να τα δεις να βελτιώνονται το επόμενο διάστημα. Κάποιες αγορές η και κάποιες επενδύσεις που μπορεί να κάνεις τις επόμενες μέρες θα αποδειχτούν πολύ επιτυχημένες. Όμως και σε συναισθηματικό επίπεδο θα μπορέσεις να νιώσεις την ασφάλεια και τη σταθερότητα που επιδιώκεις, ενώ θα βρεις τον τρόπο να εκτιμήσεις και να απολαύσεις τη ζωή με όσα μέσα έχεις κι αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με την Αφροδίτη να περνάει στο ζώδιό σου όλα τα φώτα στρέφονται πάνω σου και είναι κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς για να προβάλεις τα θετικότερα των χαρακτηριστικών σου και τα μεγαλύτερα των ταλέντων σου, γιατί οι γνωριμίες που θα κάνεις μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα έρχονται να σε εξελίξουν και επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά. Και μη μου πεις που θα τις κάνεις τις γνωριμίες, γιατί ok, μπορεί να “μένουμε σπίτι”, αλλά δεν μας έχουν κλείσει σε σπηλιές. Έστω και μέσω ίντερνετ είναι πιθανές.

ΛΕΩΝ: Καλή η επιτυχία, το φιλότιμο, η φήμη κλπ, αλλά τί να τα κάνεις όταν ακόμα κι η χοληστερίνη σου είναι μεγαλύτερη από τα € στο λογαριασμό σου; Τώρα όμως το πέρασμα της Αφροδίτης στους Διδύμους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για όσους περιμένουν κάποια οικονομικής μορφή αναγνώριση της προσπάθειας που έχουν καταβάλει το προηγούμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, απαλλαγμένος από άγχη και από την πίεση που συνήθως χαρακτηρίζει την καθημερινότητα σου θα μπορέσεις να κάνεις σχέδια για το μέλλον σου έχοντας πιο καθαρό μυαλό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με την Αφροδίτη, να περνάει στους Διδύμους θα έχεις την ευκαιρία να προβληθείς για τις επιτυχίες σου και να βελτιώσεις τη φήμη σου στον κύκλο σου. Είναι πιθανό κάποιοι να σε δουν πιο σοβαρά, επειδή με κάποιον τρόπο φαίνεται ότι καταφέρνεις να κερδίσεις την εκτίμηση τους ή από την άλλη κι εσύ ο ίδιος φαίνεται να αντιμετωπίζεις πιο σοβαρά τις υποχρεώσεις σου κι αυτό αποδίδει, με αποτέλεσμα π.χ. εκεί που ήσουν φοιτητής και χρωστούσες μαθήματα ενός έτους να αποφασίζεις να στρωθείς στο διάβασμα και να παίρνεις πτυχίο. Τέλος, θετικά είναι τα πράγματα στο γάμο σου, αφού με την Αφροδίτη εκεί η επικοινωνία μεταξύ σας βελτιώνεται.

ΖΥΓΟΣ:Η Αφροδίτη περνάει στους επίσης αέρινους Διδύμους κι από εκεί που η καθημερινότητα σου έμοιαζε τουλάχιστον καταπιεστική, ξαναβρίσκεις το χαμόγελο σου και μαζί τη διάθεση για παιχνίδι, φλερτ και περιπέτεια. Ναι, ναι! Ξέρω πολύ καλά τι λέω και σε ποια εποχή ζω. Πέραν του ότι όλα αυτά τα ωραία μπορεί να αφορούν στην υπάρχουσα σχέση σου και το γεγονός ότι μιλάμε για ένα μεγάλο διάστημα -μέχρι τις 7 Αυγούστου-οι διαδικτυακοί έρωτες αποτελούν σημείο των καιρών μας. Επίσης, κάποια ευνοϊκή εξέλιξη μπορεί να προκύψει σε κάποια νομική υπόθεση, ειδικά αν το διακύβευμα είναι οικονομικό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Από τα καλά στα καλύτερα σε έχω, αφού το πέρασμα της Αφροδίτης στους Διδύμους έρχεται για να σε κάνει να ξεκολλήσεις λίγο από τους προορισμούς της λογικής σου, τη μυστικοπάθεια σου και το κατά πόσο ανταποκρίνεσαι στα “πρέπει” και τα στερεότυπα των άλλων”. Θα σε βοηθήσει λοιπόν να καταλάβεις τι πραγματικά νιώθεις και να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σου λείπουν. Θες πάθος και απόλυτες καταστάσεις στη ζωή σου, πράγμα που δε σε αφήνει να κάνεις εκπτώσεις σε αυτή τη φάση, ούτε να ανεχτείς ανθρώπους που φαίνονται να μην ξέρουν τι θέλουν. Α! Για να μην το ξεχάσω...κάτι κουσούρια τύπου ζήλεια, καχυποψία κλπ θα πρέπει να τα συγκρατήσεις μέχρι να περάσει στον Καρκίνο...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Φρένο στη μιζέρια και τα έντονα ψυχολογικά θεματάκια που σου έσκασαν το προηγούμενο διάστημα έρχεται να βάλει η Αφροδίτη που περνάει απέναντι σου, στους Διδύμους για να σου δώσει την ευκαιρία να απολαύσεις ευχάριστες στιγμές με τον άνθρωπο σου ή κι αν δεν έχεις “άνθρωπο σου” να στον εμφανίσει σαν άλλον από μηχανής θεό. Γενικότερα το κομμάτι των σχέσεων ξαναπαίρνει τα πάνω του, ενώ ταυτόχρονα, εκεί που κάθεσαι στον καναπέ σου μπορεί να σου έρθει και η ιδέα για μια συνεργασία με πολύ καλές προοπτικές για τα οικονομικά σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με την Αφροδίτη να περνάει στους Διδύμους μέχρι τις 7 Αυγούστου οι οικονομικές συμφωνίες και γενικότερα οι απολαβές σου από τα επαγγελματικά έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα πάνω τους. Εκτός αυτού όμως θα ασχοληθείς και με τον εαυτό σου, αναλαμβάνοντας δράση για να αντιμετωπίσεις κάποια θεματάκια υγείας που μπορεί να είχες παραμελήσει, ενώ έχεις τη διάθεση να σε περιποιηθείς και να εντάξεις στη ζωή σου νέες συνήθειες ή να προσέξεις τη διατροφή σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Αφροδίτη ετοιμάζεται να περάσει στο επίσης αέρινο ζώδιο των Διδύμων και να εκτινάξει την ερωτική σου διάθεση στα ύψη! Λίγο το ότι είσαι κάπως επιλεκτικός, λίγο η αναποφασιστικότητά σου και πιο πολύ απ’ όλα το γεγονός ότι “μένουμε σπίτι” μπορεί να κάνει το ενδεχόμενο να μπεις σε μία σχέση αυτή την περίοδο να φαντάζει λιγουλάκι δύσκολο, αλλά αν υποθέσουμε ότι αφήνουμε στην άκρη τα δύο πρώτα, τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι εσύ είσαι ικανός για τα πάντα, μέχρι και να εφεύρεις ένα νέο είδος σχέσης, επομένως μια διαδικτυακή σχέση θα σου ήταν -τουλάχιστον- νορμάλ. Αν από την άλλη είσαι σε μια σχέση, τα πράγματα είναι πολύ θετικά, ενώ δεν αποκλείεται όταν θα βγούμε από την καραντίνα να περιμένεις και κανέναν απόγονο.

ΙΧΘΥΣ: Το πέρασμα της Αφροδίτης στους Διδύμους, όπου και θα κοντέψει να βγάλει εκεί όλο το καλοκαίρι θα σου δώσει την ευκαιρία να χαρείς τους ανθρώπους της οικογένεια σου, να δώσεις και να πάρει φροντίδα. Το κλίμα στο σπίτι βελτιώνεται, ενώ επίσης είναι πολύ καλή περίοδος αν θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στο χώρο σου ή ακόμα και μια μετακόμιση. Από την άλλη ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιοποιήσεις κάποιο ακίνητο, είτε να προχωρήσεις στην πώληση ή την ενοικίαση του και να ωφεληθείς οικονομικά.

Πηγή: Astrologos.gr