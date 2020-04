Κόσμος

Συρία: Ο μήνας με τους λιγότερους νεκρούς άμαχους ο Μάρτιος

Οι λιγότεροι νεκροί από το 2011, οπότε και άρχισε ο πόλεμος καταμετρήθηκαν το μήνα που πέρασε από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο πόλεμος στη Συρία σκότωσε 103 αμάχους τον Μάρτιο, ο μικρότερος αριθμός μηνιαίων θανάτων από την έναρξη του πολέμου στη χώρα το 2011, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 51 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστικές επιθέσεις και αεροπορικές επιδρομές από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος, ενώ τα άλλα θύματα σκοτώθηκαν από εκρήξεις ναρκών που είχαν τοποθετήσει στο παρελθόν ή από «ανθρωποκτονίες» που διαπράχθηκαν για διάφορους λόγους.

Τον Φεβρουάριο, 275 άμαχοι σκοτώθηκαν στη χώρα, ενώ η επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων, με την συμμαχία της Μόσχας κατά του τελευταίου προπυργίου τζιχαντιστών και ανταρτών, ήταν ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

Ο πόλεμος στη Συρία έχει σκοτώσει περισσότερους από 380.000 ανθρώπους σε εννέα χρόνια.

Ο φονικότερος μήνας στα χρόνια της σύγκρουσης ήταν ο Ιούλιος του 2016, κατά τον οποίο πέθαναν 1.590 άμαχοι στις μάχες μεταξύ ανταρτών και δυνάμεων του καθεστώτος στη βόρεια επαρχία του Χαλεπίου.

Η τελευταία επίθεση κατά της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ ανεστάλη στις αρχές Μαρτίου μετά την έναρξη ισχύος μιας κατάπαυσης του πυρός που συμφώνησαν η Ρωσία, σύμμαχος της Δαμασκού και η Τουρκία, που υποστηρίζει ορισμένες ομάδες ανταρτών.

Αυτή η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εκτόπισε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους στην περιοχή από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, οι περισσότεροι από τους οποίους βρήκαν καταφύγιο σε υπερπλήρεις καταυλισμούς ή σε ανοικτά πεδία στα τουρκικά σύνορα.

Πολλές ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ανησυχούν για την τύχη των εκτοπισθέντων, καθώς ο νέος κορονοϊός εξαπλώνεται στη χώρα, όπου οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει δέκα κρούσματα μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

Ο ΟΗΕ ζήτησε πρόσφατα μια καθολική κατάπαυση του πυρός για την καταπολέμηση της επιδημίας, ενώ οι ΜΚΟ προειδοποίησαν για μια υγειονομική «καταστροφή», εάν ο ιός εξαπλωθεί σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων ή σε φυλακές του καθεστώτος.